Madagascar: Vindicte populaire - Un problème non résolu

Les émeutes qui ont eu lieu avant-hier à Ikongo mettent de nouveau en lumière le problème de la vindicte populaire.

C'est une fois de plus une foule chauffée à blanc qui a réclamé vengeance contre deux prévenus et qui a attaqué la prison et les forces de l'ordre sur place. On croyait que les actions des autorités et les gages qu'ils avaient donnés avaient mis fin à ce genre de réaction. La confiance entre la population et les pouvoirs publics n'est pas entièrement rétablie et on peut craindre encore la réapparition de cette vindicte populaire.

On croyait que ce genre de lynchage appartenait au passé. Après une année plutôt calme, on voit resurgir les vieux démons de la vengeance chez une population frustrée. Les autorités judiciaires et les responsables des forces de l'ordre avaient multiplié les messages d'apaisement et avaient assuré que le droit serait respecté. Les campagnes d'information avaient été menées sur tout le territoire et semblaient avoir convaincu les justiciables.

Cependant dans certaines régions, les actions commises par les « dahalo » n'ont pas cessé et l'ordre n'a pas été respecté. On s'aperçoit aujourd'hui que le problème mettra du temps à se résoudre et que ce qui s'est passé à Ikongo peut se produire de nouveau dans d'autres localités. Les gardes pénitentiaires et les gendarmes présents se sont senti totalement impuissants devant cette foule aveuglée par la colère. Ils n'avaient aucun moyen de la repousser et c'est évidemment dans la fuite qu'ils ont trouvé leur salut. Aujourd'hui, c'est l'autorité de l'Etat qui est totalement bafoué et on attend de voir quelle réponse va être apportée à cet événement très grave. Les condamnations sont venues de toutes parts.

Le SMM, le CSM et le syndicat des agents pénitentiaires ont déploré ces actes incontrôlés, mais ils ont également mis les autorités devant leurs responsabilités, leur reprochant de ne pas leur avoir fourni les moyens nécessaires pour faire face à ce genre de situation. On s'étonne que le ministre de la Justice et les responsables des forces de l'ordre n'aient jusqu'à présent pas réagi. Ils sont peut- être en train de voir quelles sont les mesures adéquates à prendre. On s'aperçoit aujourd'hui que le problème de la vindicte populaire n'est pas résolu et il peut à tout moment resurgir.