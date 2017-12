Madagascar: Table ronde au Panorama - Les jeunes exigent la mise en place d'un « basket fund »

Les jeunes espèrent que plusieurs tables rondes comme telle seront organisées dans le futur avec différentes thématiques et différents intervenants .

La clôture du Sommet national des Jeunes se tient aujourd'hui, à l'Hôtel Panorama Andrainarivo, avec un constat positif : les jeunes - éveillés - vont prendre en main leur avenir en ayant réussi à identifier à bon escient les problèmes et les obstacles auxquels ils font face. Ces derniers ont été transformés en recommandations, lesquelles ont été validées hier matin et seront soumises aux divers partenaires techniques et financiers dans les jours qui viennent. C'est ce qui ressort de la « table ronde pour un dialogue multi générationnel » animée par l'historien, le Général Ramakavelo Désiré, le vice-président de l'Assemblée nationale, Freddie Mahazoasy, le ministre du Tourisme Rolland Ratsiraka, la sénatrice Angéline Rasoanaivo, les artistes Vahombey, Dama, D'Gary, Théo Rakotovao, le député Maminiaina Solondraibe Rabenirina, la présidente du Gfem Fanja Razakaboana et le secrétaire général du Fivmpama Rivo Rakotondrasanjy. Et bien sûr, les jeunes présents au Sommet.

« Basket Fund ». Lors des palabres, il a été mis en exergue que les jeunes sont notamment confrontés aux problèmes liés au chômage et à l'insécurité. Mais ils (les jeunes) ne peuvent rester les bras croisés. C'est dans cette optique qu'ils recommandent la mise en place d'un « basket fund » qui pourrait alimenter financièrement et faire fleurir les activités gérées par les jeunes qu'il s'agisse des études supérieures extérieures ou de ceux qui, dans le besoin, veulent créer leurs propres entreprises. Le débat sur le réseautage avec les personnalités chevronnées a également été lancé. Cela permettra, d'après les explications reçues, de faciliter l'accès des jeunes au marché de travail. Dorénavant, ils attendent la réalisation et l'effectivité de ces recommandations.