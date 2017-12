Madagascar: Elite GSM Tecno - Une « gisa matavy » en cadeau pour tout achat de Smartphone

Les fêtes de Noël et de Nouvel An seront particulièrement joyeuses pour les clients d'Elite GSM, représentant de la marque Tecno à Madagascar.

En effet, pour tout achat d'un Smartphone, Elite GSM offre à titre de cadeau une oie bien grasse en provenance d'Ambatondrazaka. Une « gisa matavy » qui fera, en tout cas le bonheur de toute la famille pendant le repas de Noël et du Nouvel An. Ceux qui achètent un téléphone mobile classique, auront pour leur part une bûche de Noël, toujours à titre de cadeau. « En tout, il y aura 500 oies et 1 000 bûches de Noël à partager sur la période du 15 décembre au 24 janvier » précise la responsable de communication d'Elite GSM - Tecno. Une puce Orange sera également offerte.

Nombreux modèles. Bref, les fêtes de fin d'année seront, une fois de plus, l'occasion pour les amateurs de Smartphones de grande qualité de découvrir les nombreux modèles Tecno. Ce d'autant que l'achat peut être facilité grâce au partenariat entre Elite GSM et l'institution de microfinance OTIV Tanà. Grâce à cette collaboration, le client peut bénéficier d'un paiement échelonné sur six mois et ce, sans frais de dossier, ni intérêt. L'ambiance de fête sera également au rendez-vous au niveau des quatre boutiques Elite de la capitale (Ampefiloha, Suprême Center, Ankasina - Madinox et Tecno Center Behoririka. Et ce, avec des animations et spectacles de gala qui verront la participation de chorales célèbres, durant les journées du 22, 23 et 24 décembre. Joyeux Noël avec Elite GSM et Tecno.