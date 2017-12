Madagascar: « Rap Gasy » - « BoomBap » voit le jour

Voila quelques années que le « rap gasy » retrouve petit à petit sa lettre de noblesse. Actuellement, X-Tah se joint aux jeunes pour relever de nouveaux défis. Depuis, « BoomBap Tax Studio Session #1 » est née.

Janvier 2017, le défi est lancé, sortir une compilation des meilleurs morceaux de rap conçus par la jeune génération. Aujourd'hui, « BoomBap Tax Studio Session #1 » est désormais en ligne. Dorénavant, le challenge est relevé avec brio par six jeunes rappeurs. « Elam, Epistolier, Loys Eil, Mic Jao, Unlimited Gold Sound, Sky J & Jeiz » ont apporté leur contribution sur la vision du monde. Chacun étant libre de déballer ce qui lui tient à cœur, la seule condition a été de véhiculer un message engagé. Détaché du style de rap commercial, la compilation ramène cette jeune génération à l'essence même du « rap gasy ».

Mettant sa casquette de « beatmaker », X-Tah initiateur du projet, a épaulé les talents tout au long du travail. « Certains de ces jeunes ont déjà le potentiel et le talent nécessaire pour percer, Il ne manque plus que les plateformes d'expression » avance-t-il.

Dans l'attente de la présentation officielle de la compilation, la bande travaille en ce moment sur le clip de « Afaka miaina miaraka » « featuring » entre « Epistolier et Yremar ». Pour rappel, « Epistolier » a représenté Madagascar à l'évènement « End of the weak »en 2016. Un grand concours de rap qui rassemble 17 pays. Concours anti-clash, « End of the weak » met en valeur le côté artistique du rap. Le but, montrer une maîtrise artistique. En quelques mots, ce concours permet de voir le maître de cérémonie qui maîtrise la musique hip hop.