Madagascar: Commune rurale d'Andohan'Ilakaka - Enfin initiée à la protection sociale

Retombées positives. La délégation régionale de la CNaPS basée sur Ihosy est venue en renfort, conduite par Mme Faravavy Rangavelo. Ainsi 60 participants composés de correspondants d'entreprises, les délégués syndicaux et les travailleurs d'Andohan'Ilakaka et des environs ont été formés sur la réglementation et les pratiques en matière de protection sociale à Madagascar. Manifestement, la formation de trois jours a fait son effet. Frankeur Tiana, participante opérant dans le management hôtelier de témoigner : « La formation m'a permis de savoir les droits de nos employés et mes obligations envers eux. Je sensibilise également les travailleurs à revendiquer leurs droits à leurs patrons, car certains employés ne sont pas motivés à verser le 1% de cotisations de leur salaire mensuel alors que c'est un avantage pour eux. »

Les pierres précieuses et le tourisme constituant les fers de lance de l'économie locale, l'argent circule à flots dans la commune. Ce dynamisme ne se note pourtant pas en matière de protection sociale, le secteur informel faisant sa loi. Des renforcements de capacité en matière de protection sociale s'imposent alors. Dans sa politique de démocratisation de la Protection sociale, le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS)- Arizaka Rabekoto Raoul- est venu sur place avec le Service d'Action sociale et sanitaire (ASS) de la CNaPS.

