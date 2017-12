Burkina Faso: Situation de l'école burkinabè - L'UNAPES-B pour une copie revue et corrigée

Cela fait déjà deux semaines que les enseignants du primaire et du secondaire ont engagé un mouvement de revendication sous différentes formes. Permettre à l'opinion nationale d'être mieux située sur la question est un souci de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina (UNAPES-B).

Elle a rencontré à cet effet la presse le jeudi 14 décembre 2017 à Ouagadougou. L'Union entendait, à cette occasion, donner sa position sur la crise qui secoue actuellement l'école burkinabè et les solutions possibles pour une issue heureuse.

Au primaire et au secondaire, c'est présentement des marches-meetings, interpellations dans la presse, sit-in tous les jeudis, suspensions des évaluations et de la transmission des statistiques et autres activités pédagogiques, manifestations de rue des élèves...

Au supérieur, malgré quelques remous ces derniers temps sur le campus, la situation semble moins stressante avec le déroulement tant bien que mal des programmes, rendu possible par des acteurs totalement engagés dans une dynamique visant à résorber les retards accusés dans le passé et qui ont conduit à des chevauchements.

C'est le constat fait d'entrée de jeu devant les journalistes par le président de l'UNAPES-B, Hector Ardent Ouédraogo, entouré pour la circonstance de ses collaborateurs immédiats du bureau, élu en fin juillet 2016 pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. M. Ouédraogo a fait l'état des lieux de l'école burkinabè, qui justifie et explique, à son avis, les mouvements d'humeur vécus présentement à travers le pays. Il pointe du doigt l'important déficit d'infrastructures face à une demande en très forte progression, la persistance des écoles « sous paillotes », le taux brut de scolarisation au primaire qui est passé de 61,4% en 2005-2006 à 80,1% en 2015-2016... En clair, selon le président de l'UNAPES-B, l'offre éducative est nettement en deçà de la demande à l'école primaire et dans le préscolaire, avec un personnel insuffisant et mal réparti.

Vivement un modus vivendi

Bien entendu, c'est là, a-t-il précisé, une photocopie globale du système éducatif actuel et des problèmes auxquels les acteurs impliqués dans l'éducation et la formation sont confrontés. La combinaison de tous les facteurs évoqués ou non, à son humble avis, explique en partie les mouvements sociaux qui ébranlent depuis quelques semaines le monde éducatif. Les enseignants, par le truchement de leurs syndicats, ont déposé une plateforme revendicative d'une dizaine de points et attendent une réaction de l'Etat. Là, a relevé Hector Ardent Ouédraogo, il y a manifestement un déficit de communication entre les deux parties, ce qui a pour conséquence des débordements fort déplorables.

L'UNAPES-B, foi de son président, loin de prendre position pour un camp contre l'autre, s'emploie, en tant que faîtière des associations de parents d'élèves du Burkina, à créer les conditions idoines pour rapprocher les protagonistes, pour des négociations dans un esprit de confiance. L'Union se félicite de voir qu'actuellement il existe une réelle volonté de part et d'autre de trouver un compromis et d'éviter ainsi une redoutable année blanche. Des médiations, à en croire le principal orateur du jour, sont entreprises et se poursuivent d'ailleurs afin que, le plus vite possible, enseignants et élèves retrouvent sereinement le chemin de l'école. C'est également ce que l'UNAPES-B est en train de faire au niveau de l'université Ouaga I Pr Joseph-Ki-Zerbo, pour dénouer la crise qui oppose présentement l'ANEB aux autorités universitaires, au sujet de la sanction infligée à l'étudiant Bahan Yélino. L'Union se préoccupe aussi de l'incivisme en milieu scolaire, et même sans moyens conséquents, elle se bat pour y trouver une solution et jouer sa partition pour que l'école burkinabè retrouve son lustre d'antan, a conclu Hector Ardent Ouédraogo.