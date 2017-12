Cote d'Ivoire: Didier Drogba devient ambassadeur de la Ligue 1 française

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé jeudi la création d'un programme d'ambassadeurs pour faire la promotion des championnats français. Ces deux premiers ambassadeurs ne sont autres que Didier Drogba et Youri Djorkaeff, deux anciennes vedettes du football français.

En effet, le champion du monde 98 Youri Djorkaeff et l'ancien attaquant de l'OM Didier Drogba vont devenir ambassadeurs de la Ligue 1. «Tout au long de la saison, Youri Djorkaeff et Didier Drogba participeront à des grands salons internationaux, des remises de trophées et des événements organisés par la LFP et ses partenaires afin de promouvoir l'action de la Ligue et des clubs professionnels. Avec ce programme ambassadeurs, la Ligue poursuit le déploiement de son plan stratégique qui vise notamment à développer des actions à l'international et en direction des entreprises», a indiqué la Ligue de Football Professionnel via un communiqué sur son site.

«C'est un grand honneur pour la Ligue de pouvoir lancer son programme ambassadeurs avec deux très grands joueurs que sont Youri Djorkaeff et Didier Drogba. Ils nous ont fait rêver sur le terrain. En dehors de celui-ci, ils ont également su faire preuve de générosité et solidarité. Ce sont également des hommes porteurs de valeurs auxquelles le football est attaché», a, pour sa part, déclaré la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour.

« Ce rôle d'ambassadeur me va très bien. J'ai fait quatre continents, l'Asie (Chine), l'Afrique, l'Europe, et l'Amérique du Nord. C'est un rôle que j'espère tenir de la meilleure des manières », a ajouté Drogba, ancienne idole de l'OM (2003-2004) et Chelsea (2004-2012, puis 2014-2015), entre autres.