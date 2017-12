Ile Maurice: Arrêté à l'aéroport , Sohawon déjà condamné en 2008 pour trafic de drogue

Le cours du Brent a atteint son niveau le plus haut depuis juin 2015. On devrait ainsi s'attendre à une hausse… Plus »

Le 27 mars 2008. ce suspect avait été condamné par la cour intermédiaire à purger une peine de douze mois de prison pour trafic de drogue et importation de cannabis respectivement. Il avait aussi été condamné à payer une amende de Rs 100 000. Pour une autre charge d'importation de cannabis, il avait été condamné à douze mois de prison et Rs 25 000 d'amende. Pour possession de cocaïne, la cour lui avait infligé une amende de Rs 10 000.

Trois boîtes de Ricoffy de 250 g et une autre de la marque Nestle Milo 500g y ont été découvertes. Dans chaque boîte, il y avait une couche de café et du Milo recouvrant du cannabis. Dans celle du Ricoffy 250 g, une certaine quantité d'héroïne y était dissimulée. C'est après que les douaniers ont passé ces boîtes au scanner que les drogues ont été ouvertes. Des analyses effectuées sur place ont confirmé la présence de cannabis et d'héroïne à l'intérieur de ces boîtes. Le chien renifleur Milan a aussi réagi positivement à la présence de la drogue.

C'est par le vol UU 130 de la compagnie d'Air Austral en provenance de Botswana que Shah Mohammad Mustafa Sohawon est arrivé à l'aéroport de Plaisance, vers les 23 h 30, après que cet appareil a fait escale à La Réunion. Le suspect qui est connu de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a été soumis à un exercice de profiling par des policiers de l'ADSU en poste à l'aéroport et des éléments de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS). Ses bagages ont été fouillés.

