Cote d'Ivoire: Le Groupe Orabank ouvre une salle de marchés à Lomé

Cette nouvelle salle de marchés apporte une réponse concrète à chacun de ces quatre objectifs. En effet, elle offre à Oragroup une position d'intermédiaire financier de premier plan qui place la banque au cœur des échanges financiers dans ses pays de présence...

Dans sa volonté et l'ambition d'accompagner ses clients (particuliers et entreprises), de contribuer activement au financement du secteur privé et d'optimiser la mobilisation de l'épargne locale, le groupe Orabank prévoit l'ouverture d'une salle de marchés à vocation régionale et internationale à Lomé, au Togo.

Cet autre projet permettra au groupe d'impulser un véritable essor des marchés financiers africains. Présent déjà dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale, la banque pourra avoir une position d'intermédiaire financier de premier plan qui place la banque au cœur des échanges financiers dans ses pays de présence, ce afin de servir au mieux ses clients privés et institutionnels, africains et internationaux, ainsi que les autres banques régionales.

Sur un marché auparavant dominé par des acteurs opérant à partir de l'Europe et des États-Unis, Oragroup présente désormais à tous ses clients une offre compétitive et moderne sur le continent, pour intervenir sur le marché des changes dans les zones monétaires d'implantation de ses filiales. Le Groupe Orabank souhaite être un acteur de référence sur le marché monétaire de l'UEMOA et jouer un rôle clé dans la dynamisation du marché secondaire des titres d'État.

L'ouverture de cette salle de marchés a également pour objet de renforcer les synergies au sein du Groupe, en permettant de réaliser des économies d'échelle significatives dans les opérations de couverture de change entre filiales tout en augmentant la part des revenus de trésorerie dans le produit net bancaire. Cette nouvelle étape s'inscrit dans le plan « Stratégie 2016-2018 - Consolidation et Efficience », visant à conforter la solidité financière du Groupe.

« Cette nouvelle étape illustre la dynamique de notre Groupe caractérisée par de très bons résultats en 2016 et une trajectoire ascendante en 2017, alliant rentabilité, développement commercial et innovations, notamment dans le digital. En 2018, Oragroup est amené à accentuer sa croissance avec les valeurs d'humanité, d'engagement, d'audace et la rigueur pour contribuer le plus efficacement possible au développement de la finance africaine au service de nos économies. Telle est notre volonté collective », explique Binta Touré Ndoye, Directrice Générale d'Oragroup.