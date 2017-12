Congo-Kinshasa: Incidents au Nord-Kivu - MSF s'inquiète d'être pris encore pour cible

« C'est la troisième fois en moins de deux semaines que les structures et personnels de MSF soient victimes d'incidents graves », a déploré le chef de mission de Médecins sans frontières (MSF) au Nord-Kivu, Anna Halford.

Cette dernière a rappelé que sa structure a également connu un braquage d'une de ses ambulances près de Rubaya quelques jours plus tôt. Et, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région, MSF a dû réduire l'effectif de son staff dans certains de ses projets.

D'après le communiqué parvenu à la rédaction du journal Le Potentiel, le 5 décembre dernier, les équipes de MSF ont été victimes d'une nouvelle attaque par des hommes armés qui ont procédé à l'enlèvement de deux membres de l'organisation à Bambu, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu. Cette attaque est intervenue au lendemain d'un braquage de Médecins sans frontières à Mweso, au cours duquel des hommes armés ont fait irruption dans la base. Ils ont violenté et menacé le personnel d'enlèvement avant d'emporter de l'argent et des équipements.

Les deux personnes enlevées à Bambu ont été retrouvées saines et sauves après quelques heures grâce à la mobilisation de la communauté. Mais l'organisation s'inquiète d'être encore prise pour cible.

Rappelons qu'en décembre 2015, MSF était forcée de suspendre une partie de ses activités après l'enlèvement de deux membres de son personnel, laissant 450 000 personnes sans des soins médicaux gratuits. Le retour de MSF, quatre mois après, a été conditionné par l'engagement de la communauté et différents acteurs au respect des structures et des équipes et avec la compréhension par les autorités et la communauté que de tels incidents ne peuvent pas être tolérés.

Il faut noter que MSF est extrêmement touché par l'implication de la communauté locale et les autorités qui se sont mobilisées suite à ces récents incidents. « Mais nous sommes indignés qu'il semble encore acceptable pour certains d'attaquer MSF », a déploré Chantal Gamba, coordinatrice médicale de MSF à Goma.

MSF vient en aide gratuitement à plus de deux millions de personnes chaque année dans le pays. Au Nord-Kivu, l'organisation travaille avec des projets dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale et Nyiragongo. Ses projets ont supporté en 2016 plus de 15 000 hospitalisations et plus de 400 000 consultations gratuites à des personnes qui, autrement n'y auraient pas eu accès.