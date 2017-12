Congo-Kinshasa: Processus électoral - La MONUSCO estime que la dernière décision revient aux Congolais

Avec un fort soutien bipartisan à travers de multiples administrations et congrès, le projet PEPFAR du… Plus »

S'agissant de la marche du Rassemblement annoncée le 19 décembre 2017, Charles-Bambara signe et persiste que la sécurité des citoyens et de leurs biens incombe au gouvernement du pays. La MONUSCO croit savoir que la marche pacifique est autorisée par la Constitution. La force publique a pour rôle d'encadrer les manifestants. En même temps, la MONUSCO s'oppose aux manifestations violentes et à l'usage disproportionné de la force en cas de dérapage.

Des questions d'actualité ont été débattues notamment l'attaque de la base de la MONUSCO à Beni et plus précisément à Semiliki, la suite réservée aux bons offices entrepris par Maman Sidikou ainsi que la marche projetée par l'opposition.

