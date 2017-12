Congo-Kinshasa: Loi électorale révisée - Dernière ligne droite au Sénat

Avec un fort soutien bipartisan à travers de multiples administrations et congrès, le projet PEPFAR du… Plus »

L'on s'attend à ce que le Sénat apporte de grandes modifications dans la loi électorale révisée, en se démarquant fondamentalement des options levées préalablement à l'Assemblée nationale. Au Sénat, la loi électorale révisée emprunte ce vendredi le dernier virage. Léon Kengo, son président, est déterminé à offrir à la République une loi équilibrée qui, non seulement, ne porte pas de germes de conflit mais aussi et surtout donne plus de visibilité en accordant la chance à tout Congolais de prétendre à un mandat électif.

Dans son fond, la version adoptée par l'Assemblée nationale prévoit un « seuil de représentativité de 1% du nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau national [... ] seules les listes des partis et regroupements politiques ou des indépendants ayant atteint ou dépassé ce seuil de 1% sont admises à l'attribution des sièges. La même version a fixé une caution aux législatives équivalent en franc congolais à 1.000 Usd, sans compter une disposition qui fait mention du recours à la machine à voter, en lieu et place du bulletin de vote traditionnel ».

Sur les 500 députés composant l'Assemblée nationale, seuls 287 députés ont participé au vote. 284 ont validé le projet, alors qu'un seul député s'est opposé et deux autres se sont abstenus. Le projet de loi envoyé au Sénat pour une deuxième lecture devrait être promulgué par le président Joseph Kabila au plus tard le 15 décembre, selon le calendrier électoral établi par la Céni.

Dès lors, il s'observe déjà un retard par rapport au temps fixé dans le chronogramme de la Céni qui prévoyait l'adoption et la promulgation de la loi électorale révisée au plus tard le 30 novembre 2017. Compte tenu de certaines contraintes au niveau du Parlement, cette date butoir a été finalement repoussée au 15 décembre 2017, date de la clôture de la session parlementaire en cours.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.