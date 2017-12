Ile Maurice: Fêtes - Les autorités recommandent un Bob lors des sorties

Le cours du Brent a atteint son niveau le plus haut depuis juin 2015. On devrait ainsi s'attendre à une hausse… Plus »

Ils ont abordé le sujet brûlant du moment : le nombre d'accidents liés à l'alcool. «152 personnes sont mortes (NDLR, jusqu'à hier) depuis le début de cette année lors de 147 accidents. Plusieurs sont liés à l'alcool», a soutenu le sergent Uppiah. Il a expliqué que la police continuera à faire une campagne de répression et de sensibilisation avec plusieurs points de barrage à travers le pays. Toutefois, les policiers comptent effectuer une surveillance plus stricte aux abords des sorties des boîtes de nuit.

C'est ce qui est ressorti d'une conférence de presse animée au Centre Marie Reine de la Paix, hier, jeudi 14 décembre. Les principaux orateurs étaient Popo Hazareesing, président de l'Association of Night Clubs and Private Club Owners (ANCPCO), Sanjeev Hewasingh de la Fellow Bikers (Mts) et le sergent Valéry Uppiah de la Traffic Branch.

