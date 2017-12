Tunisie: L'open sky... du bout des lèvres

Un pari sur l'excellence

L'open sky est, normalement, un pari sur l'excellence ou un pari sur les grandes réformes menant à l'excellence. Et c'est, à la fois, d'une part la détermination et, d'autre part, les moyens financiers, technologiques et humains. Or, au lieu de nous exposer toutes les conditions qu'exigerait le succès de l'open sky, voilà que, comme à l'accoutumée, politiques et journalistes dissertent sur les «motivations de l'Europe» et la «protection» de notre compagnie nationale. Laquelle a derrière elle une vraie épopée et devant elle un choix fatidique : se mettre à niveau ou disparaître, soit en fermant ses portes, soit en restant à la traîne, accumulant dettes sur déficit à l'ombre de coûteuses mesures protectionnistes. Sachant que Tunis-Carthage restera privé de la ruée de touristes que l'open sky promet.

Une véritable locomotive

Maintenant, dans le reste du pays, l'apport de l'open sky pourrait bien se retourner contre nous. Car où vont être logés tous ces touristes supplémentaires, quels services adaptés leur avons-nous prévus, quels sites, quels circuits, quels autres moyens de transport ?

L'open sky est, en fait, une véritable locomotive pour le tourisme, les loisirs et les services, ainsi qu'à un degré moindre de l'économie et du développement. C'est donc d'une véritable aubaine qu'il s'agit. Notamment pour les régions pourvues d'un aéroport. Merci Tunisair !

Mais ce qui se passe sous nos cieux, c'est que l'on parle surtout, comme d'habitude, des risques encourus par la compagnie nationale Tunisair, à un moment où, plus spécialement que d'ordinaire, elle bat tous les records de non-ponctualité, d'inexactitude, de pannes et de services mal rendus. Tout le contraire de ce qu'exige la montée de la concurrence et, son couronnement, l'open sky.

Les progressistes vieux jeu

En face, l'Ugtt et les courants dogmatiques ou conservateurs non seulement défendent aveuglément, par «patriotisme», tous les travers de Tunisair, mais s'opposent catégoriquement à l'open sky. Tous nos «progressistes vieux jeu» croient ainsi défendre les acquis nationaux, alors que ceux-ci ne peuvent fonctionner que sous la devise de Tarek Ibn Zied : «La mer est derrière vous et l'ennemi devant vous !». Il faut avancer et s'en donner les moyens.

Mais pour combien de temps encore la Tunisie va-t-elle arborer fièrement son incapacité à se hisser aux meilleurs niveaux de compétence, de technicité et de savoir-faire que notre environnement international laisse voir. Ce alors que nos citoyens ont concrètement fait la preuve, dans maints domaines, y compris à la Nasa ou dans le nucléaire, de leurs hautes capacités dès qu'ils sont «délocalisés».

Trois fois plus de touristes

C'est quoi l'open sky ? C'est d'optimiser, de coordonner, d'économiser et de bien compter. Et d'abord, bien compter le temps, le maîtriser et l'économiser. Pour, tout simplement, être le premier. Tout comme l'a été Mohamed Gammoudi, il y a si longtemps.

En Turquie, l'open sky a multiplié les touristes par trois. Mais l'open sky, ce n'est pas une simple signature apposée au bas d'un document pour faire plaisir à des partenaires entreprenants. C'est une mentalité de gagnant et même de gagneur. C'est avoir le sens de l'engagement et du défi, et savoir s'élever au niveau que cet engagement exige. Collectivement, harmonieusement et avec discipline. En se dotant d'absolument tous les moyens utiles : humains, matériels et moraux ! Et d'abord, cesser de multiplier les faux dégraissages qui masque de nouveaux recrutements massifs commandités.