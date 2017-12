Tunisie: Une nouvelle ligne à destination du Bénin

D'autres lignes seront inaugurées

La délégation tunisienne était présidée par M. Radhouane Ayara, ministre du Transport, accompagné de M. Elyès Mnakbi, P.-d.g. de Tunisair et des représentants de la présidence du Gouvernement, et des ministères du Transport, du Tourisme, de la Santé, de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Finances, des Affaires étrangères, du Commerce, ainsi que de l'ambassadeur du Bénin en Tunisie, M. Gabé Orou Orou Sego et nombre de membres de l'Assemblée des représentants du peuple.

La délégation était composée aussi des représentants d'organisations nationales, comme la Conect, l'Utica, l'Office national du tourisme, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, la Fédération tunisienne des agences de voyages, la Maison de l'exportateur, des hommes d'affaires et de journalistes.

L'inauguration de cette ligne survient après le lancement des lignes de Konakry (Guinée), via Abidjan en mars dernier. D'autres lignes seront ouvertes au cours des deux prochaines années à raison de deux vols par semaine et vont concerner Khartoum (Soudan), Douala (Cameroun), N'Djaména (Tchad), et ce, durant l'année 2018 avant de lancer la ligne de Libreville (Gabon) en 2019. Tunisair compte, également, renforcer certaines destinations africaines, en programmant un voyage quotidien vers Abidjan au cours de l'été 2017 et 6 voyages par semaine vers la capitale sénégalaise, Dakar, au lieu de 4 actuellement.

Ainsi, la compagnie nationale aura réussi à appliquer sa nouvelle stratégie commerciale en lançant 14 destinations africaines en 2017, à raison de 64 voyages par semaine, ce qui correspond à 226 liaisons aériennes dans le cadre de son réseau à partir de l'aéroport de Tunis-Carthage.