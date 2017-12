Tunisie: La décision de Trump permettra à Israël de poursuivre sa politique du fait accompli

opinion

«Même si l'Administration Trump avait un plan de paix israélo-arabe, elle l'a fait capoter avec la dernière déclaration du président américain annonçant que Wahsington va transférer son ambassade à Jérusalem».

Le président Béji Caïd Essebsi est tranchant et clair dans sa réponse à la première question de l'entretien qu'il a accordé hier à la chaîne France 24.

Il ajoute : «Pour moi, la question de Jérusalem ne concerne pas les Israéliens et les Palestiniens uniquement. Elle touche l'ensemble des pays musulmans».

Tout espoir de paix est-il tué ? «L'espoir fait toujours vivre», réplique le chef de l'Etat, qui ajoute : «Malheureusement, la décision de Trump permettra à Israël de poursuivre sa politique du fait accompli. Les Etats-Unis, qui sont la première puissance mondiale, se posent, en agissant ainsi, comme les premiers ennemis des pays arabes. On peut dire qu'ils diminuent leur crédibilité auprès du monde arabe».

«Une solution à la tunisienne pour la Libye»

Le chef de l'Etat est-il convaincu qu'on peut parvenir à une solution à la tunisienne pour résoudre la crise libyenne comme l'avance l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé ?

«Je pense que chaque pays a ses spécificités. La solution tunisienne n'est pas exportable. Nous n'avons pas peur de ce qui se passe en Libye mais nous restons vigilants sur ce qui s'y passe. Il ne faut pas oublier que nous avons 450 kms de frontières communes mal surveillées. Et maintenant avec l'absence de l'Etat en Libye et la multiplication des milices, les menaces sont devenues très sérieuses.

Le président de la République tient à clarifier les choses : «Même si la situation se dégrade de jour en jour en Libye, les interventions militaires étrangères comme le suggère la France, ne constituent pas la solution. Elles n'ont jamais réglé les problèmes. Le problème essentiel de la Libye, c'est l'absence de l'Etat. J'ai rencontré M. Salamé, je suis convaincu qu'il est en train d'accomplir du bon travail pour ramener les protagonistes à une solution consensuelle. Je pense qu'il faut lui laisser le temps nécessaire, peut-être un an ou deux ans encore, pour qu'il puisse parvenir à une solution acceptable».

La situation sécuritaire est maîtrisée

«Pour être juste, les terroristes qui frappent en Tunisie viennent de Libye mais c'est des Tunisiens qui étaient allés faire "la guerre jihadiste" en Syrie, en Irak, au Yémen. Depuis 2015, la Tunisie maîtrise mieux la situation sécuritaire. Et la lutte antiterroriste nous coûte beaucoup en termes d'investissements auxquels la Tunisie n'est pas habituée. Depuis l'indépendance, nous avons investi en l'homme, dans l'éducation et le savoir. Aujourd'hui, c'est le sécuritaire et le militaire qui priment», précise le président de la République en réplique à la question inévitable : la Tunisie est-elle en train de gagner sa guerre contre le terrorisme ?

Les jihadistes de retour ?

«Ils sont 800 Tunisiens à avoir regagné la Tunisie à la suite de la défaite de Daech et ils ont été traités en terroristes conformément à ce que stipule la loi antiterroriste adoptée fin 2015», relève le chef de l'Etat.

Les relations franco-tunisiennes sont toujours très bonnes

«Notre ambition, fait savoir le Président, est de consolider et de diversifier davantage ces rapports à l'occasion de la prochaine visite du président Macron en Tunisie.

Dernière question : Ben Ali peut-il revenir en Tunisie ? Avez-vous abandonné tout espoir de le récupérer auprès de l'Arabie Saoudite ?

Pour assouvir la curiosité du journaliste français, Béji Caïd Essebsi n'y va pas par quatre chemins. Comme à son habitude, il use du langage de la vérité et de la clarté : «L'extradition du président Ben Ali ne constitue pas l'une des priorités de la Tunisie. Et puis, il faut avoir le courage de le rappeler : l'Arabie Saoudite qui héberge Ben Ali a ses traditions et elle n'a jamais lâché les exilés auxquels elle accorde l'asile», tient à préciser le chef de l'Etat. Il conclut : «Il n'existe actuellement aucune négociation pour le retour de Ben Ali en Tunisie. S'il décide de son propre gré de regagner son pays, personne ne peut le lui interdire. Mais, il doit passer devant la justice pour répondre aux accusations dont il est l'objet».

