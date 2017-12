Tunisie: Ambitions revues à la hausse...

Un bilan le moins que l'on puisse dire des plus satisfaisants et qui répond aux objectifs fixés par le comité El Belli à la veille de la saison.

Ce parcours éloquent est le fruit du travail colossal entrepris par l'entraîneur Kasri et ses collaborateurs depuis le début de la saison, mais aussi le résultat de l'application des joueurs qui ont fait preuve de beaucoup d'humilité et de générosité pour être toujours au rendez-vous avec, au passage, un jeu plaisant, voire chatoyant, porté carrément vers l'offensive. Collectivement, les «Bleus» ont confectionné un volume de jeu appréciable grâce à l'homogénéité du groupe qui dispose d'une assise tactique solide privilégiant le jeu offensif sans pour autant négliger la couverture derrière, comme en témoignent les 16 buts marqués contre les 7 encaissés, d'autant plus que l'équipe a marqué aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, ce qui a constitué un signe de bonne santé susceptible de permettre aux camarades de Hichri, le métronome de cette équipe, d'être plus performant et, de surcroît, plus efficace lors de la phase retour dans la mesure où ils vont jouer loin de toute pression. Individuellement, il y a des joueurs qui ont été au-dessus du lot, à l'instar du gardien Bédéri époustouflant, l'excentré droit Mechmoum très offensif comme en témoignent ses deux buts marqués, sans oublier le capitaine Hichri, un vrai patron de l'équipe. Gbala, aussi, a donné beaucoup d'équilibre à l'entrejeu et Messaïdi a constitué la révélation de cette première phase grâce à ses passes lumineuses et son sens du but.

Essifi et Ben Hassine, qui ont marqué chacun quatre buts, ont été décisifs en attaque. Idem pour le jeune Kabbou qui a été déterminant en déplacement en réussissant trois jolis buts...

«Avec 23 points au compteur et à mi-parcours, on est bien parti pour réaliser une bonne saison», a estimé Kasri à l'issue de la dernière victoire de son équipe face à l'ESM 2-1. Et au coach usémiste d'ajouter : «Le groupe a bien relevé le défi en faisant preuve de beaucoup de générosité dans l'effort et d'application au niveau des consignes pour atteindre l'objectif fixé à la veille de la saison.

Toutefois, bien que le bilan soit positif, il reste encore 13 matches que nous devrons négocier avec la même détermination et la rage de vaincre pour espérer occuper une quatrième ou cinquième place qualificative pour la coupe de la CAF. D'ici là, on devrait préserver cette envie de jouer, de progresser pour pouvoir nous imposer tout en alliant la manière à l'efficacité», a-t-il conclu.

J'y suis, j'y reste...

Engagé pour une seule saison avec possibilité de prolongation, Kasri, ce technicien sérieux et appliqué, a pu, en l'espace de six mois, métamorphoser les «Bleus» en les dotant d'un style de jeu à la fois solide et plaisant et porté carrément vers l'offensive. Une réussite qui lui a valu des sollicitations de certains clubs huppés de la Ligue 1 pour s'attacher ses services, mais malgré des offres alléchantes, il a été catégorique pour les refuser : «Je suis engagé avec l'USM jusqu'à juin prochain et donc je dois honorer mon engagement. Pour moi, c'est une question de principe et je dois tenir ma parole, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance à Monastir puisque comité, joueurs et supporters m'ont beaucoup aidé pour réussir dans mon travail jusqu'à maintenant.

C'est pour cela que je vais continuer avec la même détermination pour espérer réaliser mon objectif qui consiste à bâtir une équipe solide, capable de frayer son chemin parmi les grands... et après, on verra si je prolonge ou non».

Pour conclure, et grâce à un comité homogène et ambitieux, un staff technique compétent et bosseur et des joueurs très disciplinés et appliqués, l'USM a constitué, de l'avis de tous les observateurs, la révélation de cette première phase du championnat de la Ligue 1 non seulement par son jeu plaisant et offensif mais, aussi, par la discipline et le fair-play de ses joueurs qui ont été d'une correction parfaite tout au long de la phase aller malgré l'injustice de certains arbitres.