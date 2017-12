Burkina Faso: Décentralisation - Les acteurs réfléchissent sur la mise en oeuvre du cycle 3

Plus de 200 cadres de l'administration centrale et déconcentrée du MATD prennent part à cette session qui se tient sous le thème "la mise en oeuvre du cycle 3 de la Décentralisation: Enjeux et perspectives".

Au menu de la rencontre, communication et échanges sur le thème du CASEM, la présentation du projet de rapport d'activités 2017 et du programme d'activités 2018. C'est le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre en présence du Secrétaire d'État chargé de la Décentralisation, Alfred Gouba et des autorités régionales.

Dans son allocution, le ministre a indiqué que ce deuxième CASEM intervient dans un contexte politique ou les exigences stratégiques et opérationnelles ont commandé la scission du MATDSI en deux ministères. Il a félicité les acteurs pour les résultats déjà engrangés, malgré une année difficile marquée entres autres par la mise en oeuvre tardive des crédits budgétaires suite à cette scission.

Sur le thème, Siméon Sawadogo a précisé que "Ce cadre donne l'opportunité tout en échangeant sur les performances réalisées par notre ministère au titre du troisième trimestre de l'année 2017, d'affuter nos armes pour les défis qui nous attendent en 2018."

Au titre des défis, on peut citer entre autres, la mise en oeuvre des nouveaux référentiels de la décentralisation, l'organisation de l'administration du territoire, l'accompagnement technique et financier des collectivités territoriales.