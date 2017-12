Sénégal: Relance du sport scolaire - Un Festival national du sport scolaire prévu en mars-avril 2018

Après deux années d'exercice, le Comité national de Gestion et de Relance du Sport scolaire a organisé ce jeudi, un atelier d'évaluation de la période 2015-2017 et de préparation de la saison 2017-2018. Une occasion pour les responsables de lister les acquis durant cette période et annoncer les défis de la relance avec notamment, la tenue d'un Festival national lors des vacances de Pacques.

La relance de la pratique sportive en milieu scolaire fait l'objet d'une attention particulière des autorités en charge de l'éducation et du sport. Une structure qui depuis lors, a entrepris un certain nombre d'actions à travers le pays où elle s'est évertuée à relancer le sport dans les académies du Sénégal. Même s'il ya eu des disparités, en particulier pour le maillage du territoire lors de la première année. Car renseigne Moussa Dia, le président du CNGRSS, « la pratique du sport à l'école n'a pas été uniforme. Nous l'avons relancée dans toutes les académies mais il y en a deux qui restaient : celles de Matam et de Ziguinchor où les comités régionaux n'étaient pas créés ».

Un écueil que le Comité a finalement résolu avec la participation de toutes les entités régionales aux activités de la dernière année. Du coup, pour les deux premières années d'exercice, les compétitions ont sensiblement crû. Des chiffres dont se félicite le responsable qui annonce la tenue prochaine d'un Festival national de Relance du Sport scolaire « selon la volonté politique de nos autorités ». Un rendez-vous national prévu dans les vacances de Pacques en direction desquelles, M. Dia souligne qu'il « faut une harmonisation de la pratique au niveau de l'ensemble des académies ».

C'est dans ce sens que des dispositions ont été prises pour que le sport scolaire se fasse partout selon les mêmes règles. Président l'ouverture du séminaire, le Secrétaire général du ministère des Sports a souligné la franche collaboration entre son département et celui en charge de l'Education nationale pour la relance du sport en milieu scolaire. Pour Paul Dionne « la promotion du sport à l'école occupe une place primordiale dans la Lettre de Politique sectorielle de développement des Sports ». Aussi, l'atelier de jeudi est une bonne occasion de relever les aspects positifs de ce qui a été entrepris mais également, de « relever ce qu'il convient d'améliorer ».