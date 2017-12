Sénégal: 10ème édition du Fesnac à Louga - Plus de 42 spectacles à l'affiche

Dakar abrite une rencontre de deux jours axée sur les Btp et les infrastructures organisée par le Cabinet… Plus »

« Dans chaque collectivité, pays ou région, il y a un patrimoine important, qu'il soit matériel ou immatériel. Il s'agit donc de voir comment ce patrimoine pourrait valoriser les territoires », a-t-il souligné. La décentralisation et l'aménagement culturel du territoire, a-t-il ajouté, seront également discutés. Initié par l'Etat du Sénégal à la suite du colloque sur « les Convergences culturelles au sein de la Nation sénégalaise », tenu à Kaolack du 8 au 13 juin 1994, le Festival national des arts et cultures est devenu, aujourd'hui, une manifestation phare du ministère de la Culture, en drainant plusieurs centaines de participants venus de tout le pays.

Le festival, en consolidant l'unité nationale pour avoir réussi à réunir les Sénégalais autour des richesses culturelles, cherche à susciter le sursaut national, à encourager la création artistique, à promouvoir le tourisme intérieur et à développer des initiatives culturelles locales. Comme à chaque édition, le Fesnac 2017 sera manqué par un grand colloque sur le thème : « Culture et émergence des territoires ». D'après Abdoulaye Racine Senghor, coordonnateur du comité scientifique du festival, il s'agit d'une occasion de se pencher sur le patrimoine en tant que moyen de valorisation des territoires.

La région de Louga va abriter, à partir de la semaine prochaine, la 10ème édition du Festival national des arts et cultures (Fesnac). Prévue du 20 au 23 décembre, l'édition de cette année propose plus de 42 spectacles avec des troupes issues des 14 régions du Sénégal via les différentes expressions artistiques (Musique, danse, théâtre) en compétition. Elles vont rivaliser de création et de créativité pour montrer le riche potentiel culturel des différents terroirs. A cela, a expliqué Fatou Sidibé Guèye, administratrice du Fesnac, s'ajoute la prestation des artistes des pays invités, en l'occurrence le Mali et la Guinée.

Le Comité national d'organisation de la 10ème édition du Festival national des arts et cultures (Fesnac) a dévoilé, hier, face à la presse, le programme de cette grande manifestation culturelle. Cette année, plus de 42 spectacles rythmeront l'évènement à Louga, du 20 au 23 décembre.

