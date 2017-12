Sénégal: Gouvernance territoriale - Poursuite de la réforme sur la fiscalité locale

Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a précisé, devant les députés la volonté des autorités à réformer la fiscalité locale. Yaya Abdoul Kane a annoncé que la réflexion est en cours. Le budget du ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire est arrêté à la somme de 92.995.569.000 FCfa pour 2018 contre 89.504.396.000 FCfa en 2017, soit une hausse de 3.491.173.000 FCfa en valeur absolue et 3,90 % en valeur relative.

Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire ne pouvait être sans intérêt majeur. Yaya Abdoul Kane a invité à une appropriation de la réforme de l'Acte 3 de la décentralisation. Il a révélé que les discussions liées à la réforme sur la fiscalité locale se poursuivent. Cela, pour renforcer les financements des collectivités locales. « Il y a une réflexion sur les mécanismes de financements innovants, tels que le partenariat-public-privé », a-t-il fait savoir.

Concernant la fonction publique locale, le ministre a précisé que les activités pour son opérationnalisation sont en cours. Il a aussi précisé la nécessité de mettre en place un plan social et l'adoption des organigrammes-types pour les postes à pourvoir en vue d'assurer la réduction du personnel pléthorique constaté au niveau des collectivités territoriales. Le document du projet de budget soumis aux députés fait d'ailleurs état de la nécessité de finaliser le statut de l'élu local, pour une meilleure protection des exécutifs locaux, car ces derniers sont détenteurs d'un mandat sur la base d'un suffrage universel.

Yaya Abdoul Kane a, par ailleurs, soulevé l'aspect lié à la formation des acteurs locaux. Sur ce point, la méthodologie sera revue en termes d'adoption des supports et contenus des modules de formation. « Le département a mis en place une stratégie nationale de formation des acteurs territoriaux et travaille à la création d'un centre national de formation des acteurs de la décentralisation, pour une gouvernance efficace et efficiente des collectivités territoriales », a-t-il assuré, ajoutant qu'ils sont dans la deuxième phase de l'Acte 3 de la décentralisation. S'agissant de la décharge de « Mbeubeuss », M. Kane a annoncé l'élaboration d'un projet de requalification de ce site qui se traduira par un système intégré de traitement et de valorisation des déchets.

Le ministre a laissé entendre que la délocalisation des actes de l'état civil des enfants de Sénégalais de l'extérieur sera prise en compte dans le cadre de la réforme du Code de la famille. L'on a aussi attiré l'attention de Yaya Abdoul Kane sur la connexion à internet et au réseau électrique des centres d'état civil des communes situées dans les zones rurales pour un bon fonctionnement de ce programme. De même, l'ouverture d'un centre secondaire d'état civil à Lébougui, dans la commune de Bambilor, a été sollicitée.

Concernant les véhicules remis aux maires et qui sont tombés en panne, le ministre dira être dans le même lot depuis deux ans. Mais, il n'a pas exclu d'engager des poursuites contre le concessionnaire, après avoir constaté à l'Agent judiciaire de l'Etat cette anomalie. « Nous avons écrit au ministre des Finances », a-t-il révélé suite à une question du député Abdoulaye Wilane. Yaya Abdoul Kane dit étudier les possibilités d'aider les maires dont leur véhicule ne fonctionne plus.

Si à Kaolack la députée Adji Mergane Kanouté a dénoncé le problème de ramassage des ordures, Djimo Souaré de Goudiry a, lui, invité l'autorité à penser aux zones rurales dans la réalisation des projets de l'Etat. De son côté, Fatou Diouf de Yarakh a déploré les tas d'immondices de la Baie de Hann. Cheikh Seck de Ndindy a, de son côté, insisté sur les critères de répartition des fonds de concours et de dotation. « J'ai 25 écoles alors qu'on ne me donne que 2 millions de FCfa pour l'éducation », a-t-il regretté, avant d'exhorter à une correction de l'Acte 3 de la décentralisation.