Afrique: Concours d'art numérique « Africa Artbox » - Le Sud-africain Nathan Gates lauréat

La première édition du concours d'art numérique « Africa Artbox » a dévoilé ses résultats, mercredi, à Dakar. Parmi les 6 artistes finalistes, le Sud-africain Nathan Gates a été désigné lauréat pour son projet de performance interactive proposant d'explorer « la dimension physique des technologies, en reliant la façon dont les informations d'un site web sont présentées à l'état physique de l'appareil desservant ce site ».

Mais aussi pour son approche cherchant à « rendre tangible et plus compréhensible l'expérience des usagers de l'Internet ». Le Sénégalais Bay Dam fait partie des cinq autres finalistes. Ce dernier a présenté une installation interactive « Senegal Chorection Alphabetika », qui résulte « d'une expérimentation entre la danse et la vidéo comme un accompagnement visuel pour faire voyager le spectateur à travers les images en abstraite harmonie et « Alphabetika », pièce ludique et participative, composée d'un clavier géant d'ordinateur avec des touches alphabétiques interactives ». Les quatre autres finalistes sont : Louis Kruger et François Knoetze de l'Afrique du Sud, Mélisa Allela du Kenya et Aboubacar Bablé du Mali. Ce concours lancé il y a quelques mois, sous le signe de la découverte, de l'innovation et du partage, a expliqué Maria Louis Angulo, directrice de Trias Culture, est le résultat de huit ans de travail avec différents ateliers d'initiation et de recherches autour de l'art numérique et la formation à l'économie créative.