Sénégal: 4ème journée Ligue 2 - L'As Pikine pour ravir le fauteuil à Ndar Guedj

La 4ème journée de Ligue 2 qui démarre ce samedi pourrait consacrer un nouveau leader au classement. Après un déplacement victorieux à Dakar face à la Renaissance, le leader au classement repart à la chasse au succès ce dimanche. Mais ce sera un voyage moins lointain puisque c'est à Mboro, et sur le terrain sablonneux du stade municipal de la ville que le club saint-louisien doit évoluer. Une rencontre difficile l'attend ainsi face à l'Etics (7ème ex avec Gorée). Avant cette rencontre, les Nordistes pourraient provisoirement céder le fauteuil à l'As Pikine. Puisque son dauphin accueille l'Olympique de Ngor au stade Alassane Djigo. L'équipe coachée par Djibril Fall (7 points) aura alors l'occasion de ravir la vedette à son devancier en s'emparant de la tête du classement face à une formation ngoroise (12ème, 2 pts) qui connait du retard à l'allumage.

