Afrique: Conférences de l'Omc à Buenos Aires - Roberto Azevedo déçu des résultats obtenus

La onzième conférence des 164 ministres des Etats membres de l'Organisation mondiale du commerce (Omc) n'a pas donné satisfaction. Autant la présidente de la Conférence, Mme Susana Malorrca, que le Directeur général de l'Omc, Roberto Azevedo, l'ont reconnu. Les intérêts nationaux ont encore primé sur la nécessité de fonder un commerce multilatéral inclusif transparent et au service du développement de l'humain.

Pas de déclaration de Buenos Aires à l'issue de ce round ministériel. La 11eme ministérielle de l'Omc a pris fin mercredi 13 décembre 2017 sans une grande avancée sur les questions liées notamment à l'agriculture. Un dossier que les États-Unis ne cessent de torpiller et l'arrivée de Donald Trump avec son « Amérique d'abord » n'a pas facilité la tâche aux négociateurs.

Cependant, deux avancées sont notées. Une sur la levée des subventions liées à la pêche. Selon la Fao, 12,3 millions de personnes travaillent directement dans la pêche ou la transformation, avec une grande majorité d'entre elles employées dans la pêche artisanale. Les exportations des produits de la pêche des pays en développement sont estimées à 80 milliards de dollars américains en 2014. Pour certains pays moins avancés, les exportations de poisson représentent une part importante des exportations totales. « Entre 2000 et 2013, le poisson a, par exemple, représenté 25 pour cent des exportations totales du Sénégal, près de 30 pour cent de celles de la Mauritanie, 42 pour cent de celles du Cap-Vert et plus de 50 pour cent de celles de Vanuatu », précisait Passerelles. Deuxièmement, un programme de travail à poursuivre sur le commerce électronique et sur les questions agricoles a été annoncé. Le Soudan du Sud est accepté comme nouvel Etat membre. « Nous n'avons pas été à la hauteur de l'appel lancé par le président d'Argentine de nous unir et de trouver des solutions concrètes », reconnaît la présidente de la Conférence Mme Mallorca.

Le défi aujourd'hui est de maintenir un commerce mondial transparent inclusif et à visage humain : donc de préserver un commerce ouvert, équitable et incarné par une Omc « réformée et plus efficace ».