Congo-Kinshasa: V. Club - Forward, Maniema Union - Manga Sport, Mazembe et DCMP exemptés

TP Mazembe et DCMP sont exemptés des préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Tandis que, V. Club croisera Forward du Malawi et Maniema Union défiera Manga Sport du Gabon. La manche aller est prévue en février 2018.

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort des préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, le mercredi 13 décembre au Caire, en Egypte. En Ligue des champions, l'AS V. Club jouera les préliminaires face à Forward du Malawi. Dans la même compétition, le TP Mazembe est exempté.

En coupe de la Confédération, Maniema Union croisera la formation gabonaise de Manga Sport. Comme le TP Mazembe, DCMP est également exempté de ces préliminaires.

L'AS V. Club livrera son match aller à Kinshasa devant son public du stade des Martyrs. Tandis que Maniema Union sera reçu au Gabon pour son match aller.

Hormis le TP Mazembe et le Daring Club Motema Pembe, on peut citer d'autres clubs exemptés des préliminaires, à savoir l'USM Alger (ALG), Zamalek (EGY), Raja Casablanca (MAR), Enyimba (NIG), SuperSport (RSA), finaliste de la précédente édition, Ahly Shandy (SOUD), Hilal Obied (SOUD), Club Africain (TUN), et Nkana (ZAM).

On suivra tout de même l'entrée en lice des clubs ivoiriens, l'AS Tanda et Africa Sport, respectivement face aux Congolais du CS Lamancha et aux Mauritaniens du FC Nouadhibou. Les Marocains du R.S. Berkane défieront les Sénégalais de Mbour Petite Côte, tandis que les Algériens du C.R. Belouizdad vont en découdre avec un représentant malien à définir.

S'agissant des dates des rencontres, la CAF n'a pas encore publier son calendrier. Selon le programme préétabli, les préliminaires se joueront au mois de février 2018 après le Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Les clubs congolais ont tout intérêt à prendre très au sérieux la préparation, à travers le championnat national de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le TP Mazembe qui a fait deux saisons de suite en chutant à la C2, se fixe comme objectif de remporter la C1. Le staff technique des Corbeaux compte beaucoup sur ses joueurs qui savent surprendre. La preuve, le club lushois a remporté deux fois de suite la Coupe de la Confédération de la CAF.

Après plusieurs années d'absence aux interclubs de la CAF, DCMP est dans l'obligation de redonner le sourire à ses supporters. Avec un staff technique dirigé par le coach Otis Ngoma, les Immaculés gardent intacte leur objectif. Celui d'aller le plus loin possible dans cette compétition continentale.