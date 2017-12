Ile Maurice: Casinos de Maurice - Les employés évoquent des maldonnes concernant les uniformes

Le cours du Brent a atteint son niveau le plus haut depuis juin 2015. On devrait ainsi s'attendre à une hausse… Plus »

Les employés avancent également qu'ils n'ont toujours pas eu leur emploi du temps (roster) pour la fin d'année. «Nous avons demandé à ne pas travailler jusqu'à tard le 24 décembre et le 31 décembre. Nous attendons encore une réponse.» Face à tous ces «manquements», les employés ne trouvent aucune autre solution que d'aller manifester. «Au moins, on va nous entendre... »

L'étincelle a surgi quand l'Independent Commission Against Corruption est entrée en possession d'une lettre anonyme dénonçant une allocation de contrat pour le renouvellement des uniformes des quelque 700 employés des Casinos de Maurice. Ceux-ci devront débuter 2018 avec leur ancien uniforme. «C'est une première ! Cela n'est pas arrivé depuis plus de 30 ans», soutient un employé.

Les employés des Casinos de Maurice sont prêts à en découdre avec la direction à cause d'une affaire d'uniforme. Ils comptent faire entendre leur voix devant le Parlement dans quelques jours. Ils veulent alerter les autorités sur des maldonnes présumées au sein de la State Investment Corporation (SIC). Or, du côté de la SIC, l'on fait comprendre que tout est sous contrôle.

