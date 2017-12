Congo-Kinshasa: Florent Ibenge maintenu au poste de sélectionneur

Avec un fort soutien bipartisan à travers de multiples administrations et congrès, le projet PEPFAR du… Plus »

« Le président a été très clair : il m'a dit et répété que notre travail n'était pas terminé. Il voulait vraiment que je continue. C'est une marque de confiance. Je ne pouvais pas refuser, et j'ai donc accepté de continuer mon travail », a expliqué le technicien à Jeune Afrique, avant de préciser les contours de sa nouvelle feuille de route. « On a des objectifs, notamment participé à la CAN 2019 au Cameroun. Je pense que nous avons fait des avancées intéressantes ces dernières années. Beaucoup de joueurs d'origine congolaise nés en Europe ont décidé de nous rejoindre. On continue d'ailleurs de prospecter afin de trouver d'autres footballeurs qui pourraient nous renforcer », a déclaré celui qui reste en parallèle l'entraîneur de l'AS Vita Club.

