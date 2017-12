Tunisie: Les promesses de l'USM, les hésitations de l'ESR !

Venales et Evarist : les joyaux de l'USM

Le nom de Libolo fait peur, vu les nombreux titres africains qu'il a gagnés. Sauf que cette version de Libolo semble moins convaincante par rapport au passé. Moraïs et Mingas ont laissé un grand vide, vu que Cipriano et Foster n'ont pu donner à l'équipe la même réussite. L'USM a eu le mérite de revenir de loin dans la partie. Libolo a eu la mainmise sur le premier quart-temps avec un écart qui a dépassé les 15 points. Tout a changé à la reprise : Venales a pris les choses en main avec des paniers de débordement et des tirs à 3 points.

Evarist a pesé à la raquette avec des rebonds défensifs et un grand rôle en attaque. La touche de l'entraîneur Zecevic a été indiscutable : il a réussi à bien exploiter la lenteur des joueurs angolais qui n'ont pas pu jouer sur le rythme des Monastiriens. L'USM a réussi en défense, ainsi que ses enchaînements offensifs avec Bhouri, Kenouia et Lahiani, très précieux. C'est une victoire qui place l'USM comme futur leader de son groupe. Elle a aussi maintenant une énorme responsabilité à assumer et une pression à gérer.

L'ESR doit se ressaisir

La défaite de l'ESR face à l'accrocheuse équipe de l'ASSalé ne va pas nous faire changer d'avis. Les Radésiens restent les plus complets et les mieux nantis pour la victoire finale. C'est une défaite frustrante, mais qui fera du bien. La leçon à retenir de cette défaite est que le titre africain ne se gagne pas sur le papier et avec les noms. L'ESR a mal géré son match et ses ressources : Adel Tlatli n'a pas trouvé, cette fois, la bonne formule, notamment en attaque où Mohamed H'didane et M. El Mabrouk, surtout, n'ont pas eu leurs statistiques habituelles.

Tlatli et ses joueurs ont peut-être pris les choses un peu légèrement, surtout pour les joueurs radésiens qui ont multiplié les erreurs face à des joueurs marocains extraordinaires par leur générosité. Najeh, auquel Mattews et Abassi n'ont pu trouver de solution sous le panneau, Wayne Arnold (meneur remarquable avec des tirs à trois points et un total de 31 points), Mesbahi, Kourdou et Zouita (l'ossature de la sélection marocaine) ont mieux joué et mérité leur victoire. Vers la fin, cela s'est joué sur les ratages de l'ESR et la réussite des joueurs de l'ASSalé. L'ESR passera au second tour, c'est sûr, mais il faudra retrouver le sérieux et l'application défensive qui étaient toujours son point fort.

Résultats

Ferroviario - ASMazembe : 79-72

Interclub - City oilers : 67-49

CSP - Grombe Bulls : 103-75

ASSalé - ESR : 78-71

USM - Libolo : 77-72

Kano Pillars - New Generation : 83-66

Le programme

09h00 : New Generation - City oilers

11h15 : Libolo - Gombe Bulls

13h30 : GSP - ASMazembe

15h45 : USM - Ferroviario

18h00 : ESR - Kano Pillars

20h15 : ASSalé - Inter Club