Tunisie: L'événement au Caire

Lors de la neuvième journée du championnat de France, Wassim Ben Tara figurait parmi le six rentrant de l'équipe de Chaumont qui a damé le pion au club de Tours sur un score net. Ben Tara s'est contenté du premier set et devait être utilisé hier face à Toulouse, la lanterne rouge, lors de la dixième journée. L'entraîneur du club chaumonais compte continuer sur les services de Ben Tara progressivement contre Nice le 15 décembre, et face au Dinamo Moscou le 20 décembre à l'occasion de la 2e journée de la Ligue des champions.

Sur le plan arabe, ils ne sont que cinq clubs qui prendront part à la 19e édition du championnat arabe féminin des clubs. Il s'agit d'Al Ahly et du Sporting de l'Egypte d'Echabab du Soudan, du CS Sfaxien et du Club Algérois du Groupe Pétrolier. Le tirage au sort pour l'établissement du calendrier des rencontres se tiendra ce samedi, soit à la veille du démarrage de la compétition qui se poursuivra jusqu'au 23 du mois courant.

