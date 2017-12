Cote d'Ivoire: Touba - Les tout-petits sensibilisent à la scolarisation de la jeune fille

Auparavant, Kouadio Laeticia Aka, institutrice, a exprimé la gratitude des enfants à leur marraine pour les nombreux dons faits antérieurement à leur école notamment, 12 bureaux-maîtres, 6 bureaux-directeurs, 2 pancartes indicatives et 150 tables-bancs. Toutefois, la réhabilitation totale et l'équipement de l'école maternelle ont été inscrits au tableau des doléances.

Cette dernière convoquée à l'école, reçoit de la part de l'institutrice de circonstance des explications sur l'intérêt à scolariser la jeune de fille. Entre autres, arguments utilisés, l'alphabétisation (savoir lire et écrire), la réussite sociale par l'obtention d'un travail salarié décent par la jeune fille au même titre que les garçons. Une parfaite prestation scénique des tout-petits qui a ému plus d'un dans l'assistance. Tout simplement génial.

En marge des Journées de la femme entrepreneure (Jfen) qui se tiennent à Touba depuis le 14 décembre 2017 et initiées par sa fondation, « African Women Initiatives » (Awi), Fadiga Mariam Fofana, a offert par anticipation, le 15 décembre 2017, un arbre de noël aux tout-petits de l'école maternelle du groupe scolaire Nadiani Mory Fadiga 1 et 2.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.