Cote d'Ivoire: Cancer du col de l'utérus - 157 femmes dépistées à Divo

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) a organisé du 13 au 14 décembre, la 8ème édition de ces journées médicales. C'est le Centre médico-social (Cms) de Divo qui a été choisi pour abriter cette cérémonie organisée dans le cadre de la journée mondiale des personnes du 3ème âge.

Consultations médicales gratuites en gynécologie, cardiologie et diabétologie ont meublé ces deux journées. Ce sont au total 666 personnes qui ont été consultées dont 324 cas d'hypertension artérielle, 185 de diabète et 157 du cancer du col de l'utérus parmi lesquels un cas positif et un autre suspect.

Pour le représentant du directeur général de la Cnps, Dogou Kouassi Louis, directeur des prestations de cette institution, ces journées ont pour objectif de rendre les soins médicaux plus accessibles à la population, sensibiliser la population à l'hygiène de vie et avoir une population en bonne santé. A travers ces journées, poursuit-il, la Cnps réitère son engagement à promouvoir le bien-être social et sanitaire des populations.

Koné Diratié, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de région, a salué et remercié l'initiative de la Cnps pour avoir dédié ces deux jours aux personnes du 3ème âge. Et surtout pour les consultations gratuites.

Des kits de sport ont été distribués aux personnes âgées pour les encourager à pratiquer le sport après la conférence sur le thème: "Le régime alimentaire des diabétiques et des personnes du 3ème âge".