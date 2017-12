Cote d'Ivoire: Troubles à l'école - Ma contribution pour un règlement durable

Ces troubles à l'école à la veille des congés de Noël et de fin d'année, s'assimilent désormais à un fait social. Le traitement, la prévention et la gestion de ces troubles ne peuvent émaner de solutions unilatérales. Et le pouvoir à lui seul ne peut les résoudre.

Gérer dit-on, c'est prévoir. L'autorité en charge de l'école devait, dans une dynamique managériale, anticiper sur ces troubles. La récurrence de ces troubles à l'approche des congés et particulièrement ceux de décembre en font une tradition de sorte que certains, dans le sens commun, estiment que ces troubles s'inscrivent dans une logique normale.

Une gestion par anticipation reste nécessaire. Cette gestion, en incluant les rencontres officielles, doit pouvoir associer et faire participer toutes les parties prenantes. Les élèves, en tant que cible, ne doivent pas être toujours considérés comme de simples enfants pour qui, l'on veut le bonheur et décide de façon unilatérale ce qui, selon nous, leur sied.

Les élèves, des enfants certes, mais ils demeurent à priori les premiers acteurs de l'école. Il ne s'agira pas de partager avec eux l'autorité ou le pouvoir de décision. Mais il s'agit de les associer au processus de prise de décision afin de davantage les responsabiliser. La RESPONSABILISATION des élèves requiert leur participation à la planification de leur réussite, de leur bonheur.

On pensera peut être à la manipulation de ces enfants, ce qui n'est pas à exclure, mais il faut changer de paradigme. L'élève ne doit pas simplement être considéré comme un bénéficiaire passif des initiatives gouvernementales et parentales. Sa responsabilisation par son implication dans la construction de son mieux être fera inévitablement de lui un acteur majeur du changement d'attitude et de comportement.

Il s'agira ainsi, dans une approche franche, fondée sur les valeurs de la République d'amener, par les actes, les élèves à mesurer leur responsabilité en ce qui concerne leur formation et leur réussite. Une approche de communication dialogique, à double sens s'impose. Cette approche permettra de rechercher, d'évaluer, de comprendre et d'agir conjointement pour un changement durable des mentalités.

Ces troubles à l'école à la veille des congés de Noël et de fin d'année, s'assimilent désormais à un fait social. Le traitement, la prévention et la gestion de ces troubles ne peuvent émaner de solutions unilatérales. Et le pouvoir à lui seul ne peut les résoudre.

L'Etat, les élèves, les parents d'élèves et tous les autres partenaires assimilés, doivent pouvoir valablement jouer leur partition afin d'anticiper sur ces troubles à l'école et autres manquements du système qui peuvent être le fait de l'autorité elle-même, de l'administration, du corps enseignant ou des élèves.

La responsabilité, et de l'Etat, et de la société et de la famille restent engagées. Et surtout celle de la famille : la désintégration de la cellule familiale du fait des contingences existentielles, de la perte des valeurs traditionnelles et religieuses affecte note équilibre social. La famille est la cellule de base de la société au sein de l'Etat. C'est le point de départ et le cadre privilégié de la socialisation des enfants, qui sont les élèves.

A l'évidence, si l'école instruit, c'est la famille d'abord qui éduque, qui inculque à l'enfant dès sa naissance, les principes de l'humanisme, de la discipline et du respect. L'Etat en tant que organisateur en chef, doit pouvoir créer une véritable synergie entre les exigences d'une école compétitive, l'attente des parents, l'apport des autres partenaires de l'école, l'encadrement et la réussite des élèves soumis à l'influence des pairs et de leur environnement scolaire.

La gestion par anticipation des troubles à l'école favorise la prévention et la répression. La prévention parce que les élèves, mieux familiarisés à leur destin individuel dans un cadre commun qu'est l'école, seront désormais conscients de leur responsabilité. Et de la répression aussi, car, les responsabilités seront dégagés et les fautifs sanctionnés. Par exemple, si le réseau qui distille les sms sur les téléphones portables des élèves est identifié, il peut être démantelé et les auteurs, co-auteurs, complices ou instigateurs pourront répondre de leurs faits devant la loi.

L'Etat, avec toutes les parties prenantes, les élèves inclus, doit avoir des cadres permanents de rencontre. Des cadres formels ou informels pour réinstaurer ou renforcer le dialogue social et le contrat de confiance. Ces cadres, dans les écoles ou les autres centres de formation, pourront à moyen terme constituer les bases d'un Observatoire de l'école Ivoirienne s'il n'en existe pas encore.