Cote d'Ivoire: Exposition de design mobilier - L'action sociale d'Amani Design saluée

A propos de la démarche de la designer, il faut indiquer que tout en « pensant à la main », elle préserve l'authenticité et la texture du bois (Iroko, Teck, Ebène, etc.) « Ma particularité est de créer des pièces uniques, originales qui sortent de l'ordinaire essentiellement avec du bois. C'est ma passion, mon amour pour le bois qui se reflète dans mes créations », explique-t-elle.

Il faut noter que l'exposition-vente des pièces, du 24 au 25 novembre 2017, à l'Office 101, à Cocody, dont une partie des bénéfices sera consacrée à la lutte contre la drépanocytose, a également été l'occasion de découvrir le talent de la designer. « Fakih est pétrie de talents (... ) De ses doigts magiques, elle veut contribuer au bien-être des autres », a affirmé Mme Mandy Dagri, président directeur général (Pdg) de Batidecor création et secrétaire générale du Réseau des femmes entrepreneures engagées et solidaires (Fees). Qui véhicule l'image d'un entrepreneuriat responsable.

A cette occasion, M. N'Koumo également critique d'art, a tenu à rappeler que le design est une discipline pour laquelle la Côte d'Ivoire s'est toujours distinguée en remportant des prix à la biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art). Les designers ivoiriens, Vincent Niamien, Issa Diabaté et Valerie Oka ont remporté à cette biennale ces prix respectivement en 1996, 1998 et 2000. « C'est dire la place qu'occupe la Côte d'Ivoire dans le design africain », a-t-il fait remarquer. Pour lui donc, il est heureux qu'Amani Fakih ait choisi cette discipline qui doit trouver ses lettres de noblesse.

L'action sociale qui accompagne l'exposition de design mobilier d'Amani Fakih, dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose, a été saluée par Henri N'Koumo, directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture et de la Francophonie. « Le ministre de la culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman accorde une attention au secteur du design », a-t-il déclaré lors du vernissage des créations d'Amani Fakih.

