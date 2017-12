Cote d'Ivoire: Groupe scolaire méthodiste de Cocody - Un culte de rentrée pour édifier parents et enfants

Quant à la directrice du Groupe scolaire méthodiste de Cocody, Séka Sabine, elle a relevé que ce culte n'est pas de trop, après celui organisé au plan national. « Notre objectif est de former nos enfants de manière complète tant au plan physique, moral que spirituel. D'où le thème de cette année: "Une école méthodiste excellente et compétitive dans un environnement sain", que nous épousons. Ce jour est l'occasion pour formuler toutes nos prières. Merci aux parents de rendre fonctionnelle la bibliothèque de notre école », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Bamba Gédéon, président des parents d'élèves dudit établissement, a dit initier ce culte pour deux raisons. A savoir, la mobilisation des anciens pour la mise en place d'une amicale, en vue de « se connaître, se fréquenter et aider à la préparation de l'anniversaire de cette école qui a 58 ans ». Et « participer à la création de la bibliothèque de l'établissement, afin d'inciter les enfants à la lecture, face au phénomène des Sms ».

Le Révérend-pasteur a enfin indiqué que l'apôtre Paul, recommande donc d'avancer dans la bonne direction. « Craignez Dieu, Jésus vous aime et vous connaîtrez le succès. 100% de réussite au Cepe. Et aux parents avoir les moyens pour payer la scolarité à 100% », tel a été son message de fin.

Soucieux de l'avenir de ses élèves, le Groupe scolaire méthodiste d'Abidjan-Cocody invite les parents d'élèves et leurs enfants à demeurer dans la foi de Dieu, pour une année scolaire réussie. Toute chose qui a conduit à un culte dit de « rentrée » récemment, à l'endroit de ceux-ci, pour que le seigneur les fortifie et les édifie davantage.

