Cote d'Ivoire: Coopération culturelle - La RCI et le Portugal renforcent leur savoir-faire

Cette exposition, organisée par la fondation et le réseau Fatou Sylla, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération ivoiro-portugaise. Elle est placée sous l'égide de la Cci-CI.

Sous la présence effective du ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, une exposition de produits issus des savoirs-faires ivoirien et portugais sera présentée dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), du 18 au 21 décembre 2017.

Cette exposition, organisée par la fondation et le réseau Fatou Sylla, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération ivoiro-portugaise. Elle est placée sous l'égide de la Cci-CI.

Cet évènement fait suite à la visite du Chef de l'Etat au Portugal où différentes conventions de partenariats ont été scellées, à l'effet de multiplier les contacts entres les entreprises des deux pays.

L'occasion de cette plateforme permettra d'exposer des gammes variées de produits portugais et ivoiriens (vin, charcuterie, fromage, produits cosmétiques, objets de décoration, broderie, dentelle, verrerie, jouets, etc.), ainsi que les produits artisanaux et les œuvres d'art de la fondation Fatou Sylla.