Nigeria: Deux soeurs nigérianes créent une crème solaire pour peau noire

Deux entrepreneures nigérianes ont lancé une gamme de crèmes solaires destinées spécifiquement aux personnes de race noire. Les deux sœurs, Chinelo Chidozie et Ndidi Obidoa, ont créé la marque cosmétique baptisée « Bolden » qui est axée sur la communauté et comporte des produits à base de noix de karité provenant du Burkina Faso. Elles méritent toutes les félicitations pour cette initiative remarquable.

Deux entrepreneures nigérianes ont lancé une gamme de crèmes solaires destinées spécifiquement à la peau noire. Les deux sœurs, Chinelo Chidozie et Ndidi Obidoa, ont créé la marque cosmétique baptisée « Bolden » qui est axée sur la communauté et fabrique des produits à base de noix de karité provenant du Burkina Faso. Cette gamme de produits cosmétiques vient augmenter les possibilités de solutions vis-à-vis des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes de race noire en ce qui concerne les produits de beauté et pour les soins de la peau. Bolden est centré sur les femmes de couleur et leurs besoins particuliers en matière de soins de la peau, lesquels besoins sont souvent négligés. Parmi ces préoccupations souvent ignorées, on compte l'hyperpigmentation qu'entraine une exposition au soleil sans écran solaire.

« Beaucoup de Noirs ne mettent pas de crème solaire parce qu'ils ne perçoivent pas immédiatement les dégâts des rayons du soleil : il y a dans la communauté noire un problème de sensibilisation au sujet des crèmes solaires, dit Chinelo dans une interview avec OkayAfrica. Parce que le cancer de la peau n'affecte pas autant les personnes de couleur que celles à la peau blanche, il est d'autant plus dangereux pour la peau noire qu'il ne se détecte souvent que lorsqu'il est déjà à un stade avancé ».

Chinelo, parlant à Alan Kasujja de Newsday, a également évoqué comment elle s'est rendu compte du vide qui existait sur le marché : « J'étais en congé et il faisait soleil. Souhaitant me procurer de la crème solaire, je me suis rendue au magasin, mais aucun des produits disponibles ne convenait à ma peau. Ils laissaient une pâte blanchâtre sur ma peau et n'étaient pas mettables ».

« En tant que marque créée par des femmes noires, notre but est de donner le courage à des femmes semblables à nous d'embrasser avec assurance leur beauté en concevant des produits qui conviennent aux femmes de couleur » -- Bolden.

Les conceptions erronées les plus courantes

Il existe un certain nombre de conceptions erronées à propos des soins de la peau en ce qui concerne les peaux noires et brunes. Vu les propriétés dermatologiques particulières de ces peaux, il est facile de croire à de telles conceptions erronées, parmi lesquelles on compte les suivantes :

Les Noirs n'ont pas besoin de crème solaire : la mélanine a beau pouvoir prévenir les coups de soleil, elle ne protège pas contre les dégâts provoqués par les rayons ultraviolets, lesquels peuvent être nocifs et ne devenir visibles que beaucoup plus tard. Par conséquent, la protection contre les rayons UV est recommandée pour tout type de peau.

Les Noirs ne sont pas prédisposés au cancer de la peau : si vous ne protégez pas votre peau contre les rayons UV, vous risquez de développer une maladie liée à la peau (y compris le cancer), peu importe votre couleur de peau.

Les produits anti-âge sont facultatifs pour les peaux noires : bien que la peau noire soit plus lente à montrer des signes de vieillissement, elle n'est pas moins susceptible de développer des rides, des points noirs, un teint non uniforme, etc.

En plus de ces conceptions erronées sur la peau noire et les dégâts subis par la peau, une des raisons pour lesquelles des personnes de race noire tendent à se passer de crème solaire s'explique par le fait que la plupart des marques de crème solaire laissent sur les peaux non blanches une couche blanchâtre. « [Quand j'achète des produits de beauté] Je me pose toujours la question de savoir "Ce produit laissera-t-il sur moi un masque blanc ?" Et puis je me rends compte que quiconque a conçu cette crème solaire ne m'avait pas à l'esprit... En tant que consommateurs, nous sommes très habitués à essayer des produits pour voir s'ils nous conviendront. En 2017, ce n'est pas acceptable », laisse entendre Chinelo.

Les Noirs et le cancer de la peau

Parce que les Noirs sont moins susceptibles de développer un cancer de la peau que les Blancs, ils enregistrement un taux de décès liés à cette maladie nettement plus élevé. En effet, selon une étude menée en 2016, les Noirs sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de mélanomes en phase terminale, avec le pire pronostic vital et le taux de survie global le plus bas.

Chidozie n'a pas manqué d'indiquer ce fait à OkayAfrica, avançant que : « Il y a dans la communauté noire un problème de sensibilisation au sujet des crèmes solaires. Parce que le cancer de la peau n'affecte pas autant les personnes de couleur que celles à la peau blanche, il est d'autant plus dangereux pour les Noirs qu'il ne se détecte souvent que lorsqu'il est déjà à un stade avancé ».

Soins de peau noire, façon Bolden

Cette marque s'est donné une mission des plus importantes, « contribuer à l'enrichissement des conversations à l'échelle mondiale au sujet des normes inclusives de beauté -- des normes avec lesquelles les femmes et les filles à la peau noire et brune partout dans le monde se sentiront fortifiées et libres de célébrer la beauté naturelle de leur peau ».

Les produits de la marque Bolden regorgent d'ingrédients qui, de façon naturelle, éclaircissent les points noirs, diminuent les ridules et améliorent le teint et la texture de la peau. Les utiliser régulièrement devrait réduire visiblement les décolorations de la peau dues à acné, aux dégâts provoqués par le soleil et au vieillissement.

Nous avons tous hâte de lire les évaluations de ces produits et de nous joindre à un mouvement initié par et pour des Noirs et ayant comme objectif des soins plus sains pour les peaux noires.