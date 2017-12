Congo-Brazzaville: Violences faites aux femmes - L'implication de tous dans la lutte sollicitée

Pour atteindre un large public, le bureau du Fonds des nations unies pour la population (Fnuap) en République du Congo vient de boucler une campagne sur les réseaux sociaux contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Organisée du 25 novembre au 10 décembre, la campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes et filles, couplée à la journée internationale des droits de l'homme.

Sur le thème « 16 jours, 16 partenaires », ces journées ont permis au Fnuap de valoriser les actions de ses partenaires dans ce combat qui nécessite des ressources accrues et une action coordonnée.

Ainsi, des vidéos et des interviews réalisées notamment par la police, le Fawe, les médecins d'Afrique, l'église évangile et les hôpitaux ont été projetées puis d'autres placées sur Facebook et Twitter.

Selon l'ONU-Femmes, une entité des Nations unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, plus d'une femme ou une fille sur trois est victime de violences au cours de sa vie, 750 millions de femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans et plus de 250 millions ont subi des mutilations génitales féminines.

Le patron de l'ONU, António Guterres, avait rappelé le 10 décembre que les Objectifs de développement durable ne pourront être réalisés sans l'éradication de la violence faite aux femmes. De ce fait, il a souligné la détermination des Nations unies à lutter contre la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes.

Le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour mettre fin à la violence contre les femmes a contribué à hauteur de 129 millions de dollars à 463 initiatives dans 139 pays.