Congo-Brazzaville: Coopération militaire - Deux nouveaux attachés de défense accrédités au pays

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé le 15 décembre à Brazzaville, la cérémonie d'accréditation des attachés de défense près les ambassades de la République d'Italie au Congo, le colonel Alberto Scafella, et du Nigeria, le capitaine de vaisseau Yahaya Abba Muhsin.

Né le 14 juin 1965 à Cavitavecchia, en Italie, le nouveau chef de mission de coopération de défense près l'ambassade d'Italie en République du Congo aura pour résidence Luanda, en Angola. Détenteur d'une maîtrise en politique de diplomatie internationale, le colonel Alberto Scafella est diplômé de l'Ecole de guerre et de l'Institut supérieur d'état-major. En effet, au cours de sa carrière, ce diplômé en sciences politiques et en sciences stratégiques a, entre autres, assumé les fonctions de chef de département et professeur d'histoire militaire à l'école d'application de son pays.

Chef des opérations en Bosnie Herzégovine et commandant de la force opérationnelle au Kosovo, le colonel Alberto Scafella a été aussi déployé dans d'autres missions internationales au Canada, en Angleterre, au Liban, en Belgique et en République tchèque.

Nommé attaché de défense, chef de mission de coopération de défense près l'ambassade de la République fédérale du Nigeria, le capitaine de vaisseau Yahaya Abba Muhsin a pour résidence Yaoundé, au Cameroun. Né le 21 juillet 1974 à Lagos, au Nigeria, il est titulaire d'une licence en sciences économiques et une maîtrise en études humanitaires et des réfugiés.

Dans sa carrière, il a été instructeur à l'académie de défense du Nigeria, commandant de la prospérité des navires de guerre nigérians et commandant en second du contingent naval pour l'opération « Jos refuge Sur ». Il a, par ailleurs, suivi le cours supérieur de commandement des forces armées et le cours conjoint d'attachés militaires et de renseignement de défense à l'université d'Abuja.

Membre de l'Association de l'Institut nigérian de management et de l'Institut nigérian des affaires internationales, le capitaine de vaisseau Yahaya Abba Muhsin et le colonel Alberto Scafella entendent renforcer les liens de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et le Congo, surtout dans le domaine de la formation.