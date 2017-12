Sénégal: Des retombées positives attendues des barrages de Koukoutamba et Gourbassi

Dakar abrite une rencontre de deux jours axée sur les Btp et les infrastructures organisée par le Cabinet… Plus »

De même, la double étude sur la revue institutionnelle et le financement s'inscrit dans une logique d'harmonisation et de cohérence pour une meilleure gouvernance du système OMVS, a relevé le Haut Commissaire.

De fait, a poursuivi M. Séméga, l'ouverture concomitante de nombreux chantiers et la nécessité de consolider les acquis et le capital d'expérience dans le domaine des aménagements fluviaux à objectifs multiples placent encore davantage l'organisation devant un impératif de modernisation et de restructuration fonctionnelle.

"Nul doute que la concrétisation de cet important projet et des autres chantiers de notre organisation impactera positivement les conditions de vie de nos populations et le développement de l'activité économique dans nos pays", a-t-il dit.

Dakar — La réalisation des barrages de Koukoutamba et Gourbassi aura un impact positif sur les conditions de vie des populations et le développement des activités économiques, dans les pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a indiqué vendredi le Haut-Commissaire de l'OMVS, Hamed Diane Semega.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.