Congo-Brazzaville: Volleyball - La DGSP honorée par la nation

Le grand chancelier des ordres nationaux, Norbert Okiokoutina, a décoré le 13 décembre, à Brazzaville, les quatorze joueuses de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), le staff technique et tous ceux qui ont contribué à la victoire de cette équipe aux championnats d'Afrique des clubs champions de la zone 4.

Les heureux récipiendaires des distinctions honorifiques ont été décorés à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite sportif par le président de la République, grand maître des ordres nationaux, conformément au décret n°2017-456 du 27 novembre 2017. Par la même occasion, le président de cette équipe, Serge Oboa, a été élevé au grade de commandeur. François Mbossa et François Elion Ndouniama ont été respectivement décorés au grade d'officier.

Vingt d'entres eux ont été décorés au grade de Chevalier : il s'agit de Mme Aude Carine Olingou, Charlemagne Vinga, Ludovic Ngoma Ngapika, Gabin Malanda, Bazolo Nkombo, Lucien Nestor Malenguissa, Bienvenue Ipandi, Kiba Ikobo, Pétronie Bokoka, Claudine Mafwani, Aïssa Bainamoto, Anifa Lipoko, Yvie Okoutonadja, Bénedicre Biyela, Niclette Mabangani, Dorelle Bengoné, Horsy Ndombi, Christiane Osolo, Olive Diane Bikindou Pembé et Raïssa Itondo.

Cette décoration pour la saison sportive 2017, a précisé le capitaine François Elion Ndouniama, l'un des dirigeants de l'équipe, est la résultante d'un travail concerté impliquant tous les acteurs de la famille sportive de la DGSP. Selon lui, c'est un hommage que le président de la DGSP a voulu rendre aux sportifs, entraîneurs et dirigeants qui font vivre la discipline, le travail et l'esprit sportif à la DGSP. S'adressant aux joueuses, il leur a demandé d'être fières de leurs résultats et de leur comportement sur le terrain.

Les joueuses de la DGSP ont remporté la 4e édition des championnats d'Afrique des clubs champions en battant, le 12 novembre au gymnase Henri-Elendé, Vita club de Kinshasa 3 sets à 2 au bout d'une finale au suspense incroyable. Elles ont gagné le premier set 25-15 avant de perdre les deux prochaines manches (21-25 et 20-25).

La DGSP a ensuite rétabli l'équilire (28-26) avant de s'imposer au tie-break (15-13). « Nous sommes ici pour récompenser des performances bien sûr, mais également pour mettre en lumière l'aspect humain, dépassant le cadre de la seule compétition zonale en club qui donne au sport toute sa dimension pour en faire un facteur essentiel de la cohésion sociale », a souligné le capitaine François Elion Ndouniama.

La DGSP, a-t-il rappélé, compte deux titres régionaux depuis sa création en 2004. En 2014, l'équipe seniors messieurs s'était imposée à Libreville. Et en 2017 à Brazzaville, les dames ont imité cette performance. Le capitaine François Elion Ndouniama et la capitaine de l'équipe ont rendu hommage à leur président, Serge Oboa, qui veille à ce que toutes les sections de la DGSP participent chaque saison aux activités programmées par les ligues départementales de volleyball et de handball.

« Particulièrement, je me sens très fière parce que nous venons d'être honorés. Nos efforts sont reconnus par la République tout entière et nous espérons pouvoir fournir de plus amples efforts et ramener de nouvelles victoires qui vont rehausser le niveau du volleyball congolais. Nous remercions les dirigeants qui ne ménagent pas leurs efforts. Nous savons que la conjoncture actuelle est très difficile mais notre président met toujours la main à la pâte pour nous mettre dans les meilleures conditions de préparation des compétitions », a déclaré Bienvenue Ipandi.