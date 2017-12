Congo-Brazzaville: Santé - Des enfants drépanocytaires vaccinés contre la fièvre typhoïde

L'opération a été organisée le 15 décembre, à l'Hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire, par l'Institut européen de coopération et de développement (IECD).

Dans le cadre de ses actions en faveur des drépanocytaires, l'IECD a prévu la vaccination de cent enfants drépanocytaires contre la fièvre typhoïde au Centre de prise en charge de la drépanocytose de l'Hôpital général Adolphe-Sicé. « L'intérêt de cette activité est de rattraper le calendrier vaccinal pour certains enfants qui n'ont pas pu être vaccinés au vaccin Typhim VI pour la fièvre typhoïde.», a dit le Dr Jean Bertin Tsiba, investigateur principal et coordinateur technique du projet. « Nous avons prévu de vacciner cent enfants. L'idéal aurait été d'associer le Pneumo23 contre les infections à pneumocoques, malheureusement ce vaccin est actuellement en rupture sur le marché. », a-t-il déploré. En effet, il est important pour les enfants drépanocytaires d'avoir un suivi médical régulier et d'être à jour concernant leurs vaccins afin de prévenir les infections les plus courantes, dont la fièvre typhoïde.

De nombreuses actions sont menées par l'IECD dans la ville, à travers le projet-pilote de dépistage néonatal de la drépanocytose, mis en euvre depuis début 2016. L'objectif principal de ce projet est le dépistage et la prise en charge précoce des enfants drépanocytaires dans les trois maternités partenaires du projet (l'Hôpital de base de Tié Tié, le CSI Madeleine-Mouissou et l'OMS Caritas), ainsi qu'une meilleure connaissance de la maladie par le biais de la sensibilisation du personnel de santé et du grand public, afin de réduire la morbidité et la mortalité liées à la drépanocytose. Ce projet est financé par l'Agence française de développement et la Fondation Pierre-Fabre.

Depuis 2013, l'IECD réalise à Pointe-Noire le Programme d'appui aux structures de santé sur l'appui et la formation du personnel dans huit centres partenaires, ainsi qu'un programme d'appui aux petites entreprises qui prend également en compte Brazzaville.