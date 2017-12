Congo-Brazzaville: Marché Faubourg - Les immondices tendent à revenir

En novembre dernier, la société d'assainissement Averda dégageait le grand tas d'ordures qui rendait l'atmosphère invivable au marché de l'arrondissement 5 de Pointe-Noire, Mongo-Mpoukou. Mais cette action salutaire risque d'être compromise par le comportement incivique de la population.

Le tas d'immondices qui débutait juste au croisement de deux ruelles (celle qui va de la RN5 au quartier Songolo et celle qui passe derrière le marché) s'étalait sur 50 m au moins, empêchant toute circulation de véhicules. Ces ordures qui débordaient vers les habitations et le marché, davantage en cas de pluie, rendaient difficile le passage des piétons souvent obligés de se boucher le nez à cause des odeurs nauséabondes qui s'y dégageaient. «Ces ordures nous dérangeaient. Cela a été un grand soulagement pour nous quand les agents d'Averda sont venus les enlever. Comme il s'était formé une boue, ils ont mis du sable. Maintenant c'est propre, nous pouvons rester ici toute la journée et respirer sans crainte. Il y a une bonne atmosphère qui y règne », a confié une vendeuse du marché Faubourg.

Malheureusement, l'action d'Averda tant saluée risque d'être compromise par des citoyens inciviques, y compris certains vendeurs du même marché qui, malgré la propreté actuelle du lieu et la présence des bacs à ordures, préfèrent déverser les immondices par terre. « Je ne comprends pas ce que les gens veulent. Hier, nous nous plaignons de la présence des ordures. Nous avons tous applaudi quand Averda est venue les enlever. Aujourd'hui, les gens se permettent de jeter la saleté à terre juste à côté du bac à ordures. Heureusement que les agents d'Averda passent régulièrement sinon, on serait encore assailli par les ordures et les mauvaises odeurs», s'est indignée la vendeuse.

Insistant sur les dangers que représente l'insalubrité sur la santé des riverains, Stanislas, père de famille, a estimé que la population devrait encourager les agents d'Averda par des actes civiques et préserver les acquis. «Il faut que les gens sachent que la santé c'est aussi un milieu sain et que l'assainissement c'est l'affaire de tous, pas seulement de l'Etat ou d'Averda. Nous devons aussi savoir que les premières victimes de l'insalubrité sont ceux qui vivent à côté », s'est-il plaint.

Par ailleurs, ce fait n'est pas décrié qu'au quartier Faubourg. Dans bon nombre de quartiers de la ville, les efforts fournis en matière d'assainissement sont souvent compromis par les comportements inciviques de la population. Les opérations de curage de la rivière Tchinouka, secteurs marché de la frontière et Institut Thomas-Sankara, réalisées par la mairie il y a quelques temps, ont été multipliées par zéro. Et les exemples sont légions. «Nous devons changer de mentalités si on veut que les choses évoluent dans la ville et le pays. Tous les jours, on parle de développement mais tant que nous ne laisserons pas les mauvaises habitudes, il n'y aura pas ce développement», a conclu Stanislas.