Liberia: Derniers arrangements avant le second tour de la présidentielle

Guus Kouwenhoven, homme d'affaires néerlandais, est un proche de Charles Taylor, ancien président et chef… Plus »

Même si ce changement de cap ne fait pas l'unanimité au sein de ce parti d'opposition. Charles Brumskine lui-même ne s'est pas encore exprimé. Il vient renforcer l'impression que l'élection de George Weah apparaît de plus en plus comme une formalité.

En demandant le report du scrutin, Joseph Boakai ouvre la voie à une possible contestation du second tour. La Cour suprême a en effet été claire avec la Commission électorale nationale : le scrutin doit être organisé, mais il faut une révision des listes électorales. Une mission quasi-impossible, selon le vice-président, dans un délai de trois semaines.

Au Liberia, Joseph Boakai, vice-président du pays et candidat à l'élection présidentielle pour le parti au pouvoir, Unity Party, a demandé jeudi soir à la Cour suprême de repousser la date du second tour.

