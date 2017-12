Sénégal: Santé oculaire - Dakar bientôt dotée d'une nouvelle clinique ophtalmologique

Le projet de construction d'une nouvelle clinique ophtalmologique de dernière génération a démarré, aujourd'hui, après la signature d'une convention de partenariat entre les différents promoteurs. La clinique sera inaugurée en avril-mai 2019, s'engage le gérant de « Ilo oftalmologia », Dr Xavier Caufapé Caufapé.

Le groupement Mozaic-Balix et la fondation Ilo Espagnole ont signé, aujourd'hui, une convention de partenariat pour la construction d'une clinique ophtalmologique de dernière génération à Ngor-Almadies. Le projet sera financé par la fondation Ilo espagnole pour un montant de plus de 950 millions F Cfa. Selon le directeur général de Balix, El Hadj Mamadou Diop Bal, la santé oculaire est un axe majeur dans le domaine de la santé au Sénégal. Pour cela, la réalisation de cette clinique va contribuer, dit-il, « à renforcer les capacités du Sénégal à offrir aux Sénégalais et à la sous-région les meilleures prestations possibles dans la santé oculaire ». « L'Etat du Sénégal ambitionne de faire de Dakar un hub médical. Avec cette clinique, nous allons participer à l'atteinte de cet objectif. Cette clinique sera doté d'un plateau technique de dernière génération », promet M. Bal. La fondation Ilo Espagnole a été représentée par le gérant de « Ilo oftalmologia », une « clinique ophtalmologique privée » qui se trouve dans la ville de Lleida en Catalogne (Espagne), Dr Xavier Caufapé Caufapé

La fondation Ilo Espagnole qui intervient au Sénégal, plus précisément dans la région de Kolda, depuis plusieurs années va maintenant s'appuyer sur cette clinique pour continuer la mise en œuvre de son projet « le droit de voir à Kolda », et apporter à toutes les couches de la population sénégalaise des soins de qualité. Le Dr Xavier Caufapé Caufapé informe que les mêmes traitements à « Ilo oftalmologia » en Catalogne seront effectués à la clinique de Dakar « à des prix raisonnables ». « Nous proposerons des soins pas seulement pour les plus riches mais aussi pour la classe moyenne. Notre mission est d'appuyer le groupement Mozaic-Balix mais la clinique sera une entreprise sénégalaise et non espagnole. Les médecins seront des Sénégalais. Nous allons faire la sélection du personnel, acheter les équipements et former le personnel », précise Dr Xavier.