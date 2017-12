Afrique: Urgent-Sommet CEDEAO - Le Président de la Commission de l'UA s'est entretenu à Abuja ce vendredi avec Muhammad Buhari

Accompagné de son conseiller stratégique principal, le mauritanien Mohamed Hassane Labate et d'Alex Rabetaye, Moussa Faki Mahamat prendra part au Sommet des chefs d'état et de gouvernement des pays de la Cedeao qui s'ouvre demain samedi 16 décembre 2017. Après sa brillante offensive diplomatique durant le dernier Sommet Union européenne -Union africaine les 29,30 novembre 2017 à Abidjan et il y a deux jours au raout de Paris, le Président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat continue d'accélérer la cadence pour relever les grands défis qui l'attendent. Dans son agenda au cours de ce sommet, il s'entretiendra avec plusieurs chefs d'état de la communauté Cedeao et bon nombre de chefs d'institutions diplomatiques et privées.

