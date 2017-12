Afrique: Coupes africaines des clubs - Pourquoi le Cameroun a perdu 2 places

Grosse désillusion pour deux clubs camerounais. Coton sport de Garoua, vice-champion du Cameroun 2017 et Apejes de Mfou qui a terminé 3ème ont appris le 18 novembre 2017 que leur classement ne les autoriserait pas à disputer la ligue des champions et la Coupe de la CAF respectivement. La faute au dernier classement de la Confédération africaine de football qui relègue le Cameroun à une position peu enviable et l'empêche du coup d'aligner comme par le passé 4 clubs en compétitions continentales. Explication.

Le 18 novembre 2017, la Confédération africaine de football publiait un classement des nations de football du continent qui allait faire frémir de dépit au Cameroun. Le pays connaissait une régression. Il passait du 12ème au 13ème rang et ne totalisait que 12 points. Cette mauvaise moisson entraînait des conséquences négatives. Le pays des illustrissimes Roger Milla et Samuel Eto'o Fils se voit dès l'année prochaine contraint de n'envoyer que deux équipes dans les compétitions africaines de clubs. Soit deux de moins que lors des années précédentes. Ici, seuls le champion (Eding sport de la Lékié) et le vainqueur de la Coupe nationale (New stars de Douala) ont obtenu le droit de jouer les Coupes d'Afrique l'an prochain.

Ils laissent attristés Coton sport de Garoua (le vice-champion) et Apejes de Mfou (le 3ème du championnat) qui s'apprêtaient à descendre dans l'arène continentale avant d'être assommés par les nouvelles venues du siège de l'instance qui gère le football africain. « Cela a été une déception. Sachant que normalement, nous étions déjà qualifiés, que nous avions cravaché dur pour avoir cette place africaine. Nous avons très mal accueilli cette nouvelle et ça nous touche vraiment. Le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football(FECAFOOT) aurait été informé il y a deux mois mais ne nous a rien dit. A l'avant-dernière journée par exemple nous sommes allés à Garoua. Nous y avons passé une semaine parce que nous voulions au minimum prendre un point. Cela nous a coûté près de 4 millions de francs CFA. Si nous l'avions su avant, nous serions partis même la veille du match », se plaint le président du conseil d'administration d'APEJES de Mfou, Aimé Léon Zang. Qui ajoute cependant qu'un ami ivoirien l'avait prévenu que le Cameroun perdrait deux places mais que lui avait cru que ce n'était qu'une rumeur parce que la FECAFOOT n'avait pas encore notifié son club.

La mauvaise surprise

Du côté de Coton sport de Garoua, l'amertume est d'autant plus grande que le club phare du pays ces 20 dernières années avait commencé à mettre en place une organisation toute spéciale. « Quand on s'est qualifiés on s'est préparés en conséquence. On a fait des recrutements pour affronter cette champions league », révèle le vice-président du comité exécutif Mamoudou Djibrilla. Il pense que « c'était brusque » et que l'on aurait dû prévenir les clubs pour éviter tout désagrément. Comme s'il n'était pas convaincu des raisons avancées, le dirigeant des « cotonniers » attend toujours de comprendre pourquoi la Confédération africaine de football (CAF) a réduit le nombre des clubs camerounais. « C'est un grand regret pour nous alors que Coton sport est 9e dans le classement CAF. Nous avons écrit et apparemment la fédération camerounaise a écrit pour demander à la CAF de lui expliquer de quelle manière ils ont décidé de nous enlever ».

Le Cameroun est ainsi désavantagé par sa sortie du classement des 12 meilleures nations africaines engagées en compétitions de clubs. En fait ses performances vont decrescendo depuis plusieurs années. Aimé Léon Zang attribue ce « coup dur pour le football camerounais » au « manque de sérieux et aux problèmes qu'on traîne depuis une décennie. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les batailles de bureau et les querelles de personnes et on oublie la formation », dit-il, faisant allusion à l'interminable crise qui mine la Fédération camerounaise de football.

Le meilleur résultat du pays ces 4 dernières saisons a été enregistré en 2014. Cette année-là Coton sport avait atteint les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Sa performance en 2017 dans la phase de poules de la ligue des champions a aussi contribué à faire chuter le pays au classement. Le club de la région du Nord en était reparti complètement bredouille, enregistrant 6 défaites en autant de sorties. Ce que ne nie pas Mamoudou Djibrilla. « Coton a toujours été régulier au championnat continental malgré notre performance à la dernière champions league qui était une catastrophe ». Le Cameroun a été détrôné cette année par le Nigeria qui l'a devancé d'un point suivant le coefficient de la CAF. Pour qu'il se retrouve avec un plus grand nombre de représentants l'an prochain, New stars et Eding sport devront au pire se classer 2ème ou 3ème des phases de poules.

De la gloire au déshonneur

Aimé Léon Zang pense que la chute du Cameroun à l'indice CAF est un mal pour un bien. Il croit que la fédération et les clubs piqués au vif et touchés dans leur amour-propre vont se remettre au travail. « Personnellement, je n'en veux pas à la CAF. Au contraire. Ça me fait mal en tant que Camerounais de voir que notre football est en train de dégringoler. Je trouve que la CAF est en train de donner un signal. Les gens vont surement en vouloir à Ahmad Ahmad, se dire que ce sont des problèmes personnels avec Issa Hayatou, Mais je ne le crois pas. Il faudrait qu'on se remobilise et qu'on se ressaisisse. Et que les gens comprennent que nous sommes en train de dégringoler. En tant qu'acteur du football c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Il faut qu'on prenne conscience que notre football est entrain de mourir. Nous sommes rentrés dix ans en arrière ! Qu'on recommence à former nos jeunes », suggère-t-il.

Le nouveau statut du pays des valeureux Lions indomptables fait qu'il se classe parmi les plus faibles du continent en matière de clubs. Il devance seulement la Libye et le Ghana, une autre ancienne puissance d'Afrique qui occupe le dernier rang du tableau CAF. Un statut qui contraste avec celui plus glorieux, d'il y a encore une quarantaine d'années. C'était l'époque des Oryx, Canon, Tonnerre, Union. Ces clubs ont régné sur le football africain du milieu des années 1960 jusqu'à l'aube de la décennie 80. Les clubs camerounais remportent les premiers la Coupe d'Afrique des clubs champions et la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Oryx de Douala conduit par le légendaire « maréchal » Mbappé Leppé inscrit son nom au palmarès en 1965. Tonnerre de Yaoundé avec dans ses rangs un certain Roger Milla faut de même en 1975. Le Cameroun va totaliser 5 trophées de la coupe des champions (rebaptisée Ligue des champions) et 3 chez les vainqueurs de coupes. On signalera aussi les nombreuses finales qu'ils n'ont pas pu gagner. L'étoile du football camerounais des clubs a cessé de briller depuis 1981 date de la dernière victoire d'une de ses formations, en l'occurrence Union de Douala, vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe cette année-là. C'est après cette gloire que le Cameroun court depuis, réussissant de temps à autre (avec Coton sport et Canon) à se hisser en finale, ou chutant de façon vertigineuse dans ses performances. Au point d'être comme ces 4 ou 5 dernières années contraint de figurer dans le tableau des tours préliminaires.

Classement des pays africains sur la base des performances de leurs représentants en coupes continentales des clubs

1- Égypte (85 pts)

2- Tunisie (76 pts)

3- RDC (70 pts)

4- Algérie (62 pts)

5- Afrique du Sud (45 pts)

6- Maroc (41 pts)

7- Soudan (35 pts)

8- Côte d'Ivoire (21 pts)

9- Zambie (19 pts)

10- Congo (16 pts)

11- Mali (15 pts)

12- Nigeria (13 pts)

13- Cameroun (12 pts)

14- Libye (8 pts)

15 Ghana (7 pts)