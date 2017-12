Cote d'Ivoire: Inspection des services de police - 12 fonctionnaires à faire valoir leur droit à la retraite célébrés

Précédemment conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances, Issa Fadiga assurait… Plus »

A cet effet, le contrôleur général de police Boblae a souligné la création d'un site web qui a permis de rendre plus accessible la communication avec la population. Il a aussi évoqué l'organisation de plusieurs séminaires de renforcement des capacités opérationnelles des fonctionnaires de police de cette structure. « Avec ces nouvelles stratégies de gestion, l'inspection qui était auparavant perçue comme un moyen de répression est devenue plus administrative », a-t-il fait remarquer.

Au nom du personnel de l'inspection des services de police, le contrôleur général de police, Boblae Gossebo Jean François Régis, a fait plusieurs rappels. Au sujet de la gestion des baux et de la mission de l'inspection des services de police, il a noté respectivement un déblocage des arriérés des baux et de nombreuses innovations apportées dans la gestion de la mission de l'inspection générale des services de police sous la gestion du ministre Joseph Dja Blé.

