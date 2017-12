Ile Maurice: Le Parlement ajourné au 27 mars

Les travaux parlementaires reprendront le 27 mars 2018 après la séance de ce vendredi 15 décembre. En l'absence au pays du Premier ministre, Pravind Jugnauth, c'est le Deputy Prime Minister, Ivan Collendavelloo, qui a ajourné les travaux parlementaires.

Projets de loi votés

Auparavant, deux projets de loi, The Landlord and Tenant (Amendment) Bill et The National Flag (Amendment) Bill, ont été votés en l'absence des députés du Parti travailliste, du Mouvement militant mauricien (MMM), du Parti mauricien social-démocrate et du Mouvement patriotique. La présence du député Kalyan Tarolah, n'est pas passée inaperçue dans l'hémicycle lors de la présentation de ces deux projets de lois.

Lors de cette dernière séance de l'Assemblée nationale, Ivan Collendavelloo a profité de l'occasion pour faire le point sur la situation qui prévaut dans le secteur eau. Pour sa part, le ministre de l'Environnement, Etienne Sinatambou, a fait état des mesures prises pour faire face aux changements climatiques à Maurice.

Règlements de l'Assemblée nationale

Ivan Collendavelloo a déclaré qu'un livre de poche des Standing Orders a été remis à chaque parlementaire. «Il n'y a désormais aucune excuse pour enfreindre les dispositions des Standing Orders», a-t-il précisé.

Echanges de vœux tous azimuts

S'adressant aux parlementaires, le Premier ministre adjoint a souhaité que 2018 soit une année de paix et de prospérité. Il a aussi présenté ses meilleurs vœux à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, au vice-président de la République, Barlen Vyapoory, au leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, à la speaker de l'Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee et aux membres de l'Assemblée nationale.

De son côté, la speaker a déclaré qu'elle transmettra les meilleurs vœux de l'Assemblée nationale au bureau de la présidence de la République. Elle a aussi offert ses meilleurs vœux au Premier ministre, Pravind Jugnauth et à son épouse, Kobita ainsi qu'au Deputy Prime Minister, au ministre mentor, au leader de l'opposition et au leader du MMM, Paul Bérenger.

Les chiffres de cette session parlementaire

Durant cette session parlementaire, le Parlement a siégé à 32 reprises et 23 projets de lois ont été votés. Le gouvernement a répondu à 23 Private Notice Questions et a répondu à plus de 750 questions parlementaires.