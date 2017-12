Angola: Moxico - Des fonctionnaires de la Banque Millenium Altlântico condamnés à 16 ans de prison

Ces délits, qui résultent du détournement de plus 77 millions de kwanzas et d'USD 15.000 de divers clients de la BMA, sont prévus et punis par l'article 34 du code pénal.

Selon le Tribunal provincial de Moxico, il s'agit de messieurs Gusmão António David, Valdano de Jesus Humberto, Victor Dárcio Seabra Pinto et de madame Bernarda Sonha, impliqués dans le procès numéro 38-E/017, pour des crimes de falsification de titres de crédits, falsification de documents, fausseté informatique, abus de confiance de façon continuelle, falsification de documents de nature commerciale, duperie et vol.

Luena (Angola) — Quatre ex-fonctionnaires seniors de la Banque "Millenium Atlântico" (BMA) en poste dans la ville de Luena, province de Moxico, ont été condamnés vendredi à 15 et 16 ans de prison ferme, après être reconnus coupables de crimes économiques, patrimoniaux et de falsification de documents.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

