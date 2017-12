Sénégal: Lecture Pour Tous - La région de Kaffrine se dote d'un plan de communication

Dakar abrite une rencontre de deux jours axée sur les Btp et les infrastructures organisée par le Cabinet… Plus »

Le point focal du programme "Lecture Pour Tous", Modou Diop Gningue, a soutenu que la région de Kaffrine se dote désormais d'un plan de communication interne et externe pour pousser l'enfant à avoir une permanence plus acceptable en matière de lecture .

Il a rappelé que la "Lecture Pour Tous" cible environ 2000 écoles primaires publiques et 100 daaras dans les régions de Kaffrine, Louga, Kaolack, Matam, Diourbel et Fatick.

"Des membres du programme Lecture Pour Tous étaient déjà venus à Kaffrine pour faire l'état des lieux, diagnostiquer le problème de la lecture et préparer un plan d'action pour la communication. Et, nous sommes revenus partager avec les acteurs afin de voir quelles perspectives dégagées", a encore signalé M. Fall.

"L'objectif de cette rencontre est de disposer de plan d'action régional pour soutenir la participation de toute la communauté (parents, personnel du ministère de l'éducation nationale et communautés) à l'amélioration de la lecture au niveau des classes de CI, CP et CE1", a expliqué le représentant de la directrice générale de l'enseignement élémentaire , Ousmane Fall.

Kaffrine — Des responsables du ministère de l'éducation nationale et différents acteurs ont élaboré, vendredi, à Kaffrine, un plan régional de communication pour soutenir la participation de toute la communauté à l'amélioration de la lecture des classes de CI, CP et CE1, a constaté l'APS.

